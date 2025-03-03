Додано: Вів 11 бер, 2025 21:53

Погляд з того боку оренди:Багато років знімаю квартири, вже десь 7 поміняв, можна сказати, що жодна з них не була ок. Здебільшого проблеми з сусідами, або арендарі не хочуть брати на себе витрати на ремонт приладів, парковка і тпЗнімав старий фонд у спальних районах, а потім, коли, з’явились гроші почав знімати старий фонд в центрі. І так вийшло, що від наркоманів, алкашів зі спальних районів — я переїхав до подобових квартир з вечіркам і неадекватних сусідів в центрі.Як я бачу проблему, це те що я мало питаю, не створюю список що треба перевірити, можливо треба набратись «нахабності» і тупо походити по сусідах, спитати чи є проблеми в домі.Також кожен раз потрапляю в ситуацію, коли треба повідомити, що через місяць виїжджаю, і щоб не сильно попадати на гроші треба швидко за днів 10 знайти нову квартиру, і кожен раз пошук не вдається, і треба швидко вибирати не з найкращих варіантів, а з того що є.Зараз я вже думаю, забити на закладені гроші і повільно, прицільно шукати нову квартиру.Розкажіть, будь ласка, ваші Лайфхаки, як ви шукаєте квартири, що питає, червоні прапорці квартир і тп.Також цікаво в якому районі Києва, який тип будівель(старі, нові висотки і тп) ви би рекомендували для аренди і чому? як живеться у великих комплексах з парковками? які є проблеми?