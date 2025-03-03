Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Питання, хтось здає квартиру для наймачів з домашніми тваринами ? Ча під ніяким соусом не варто ?
С котами как правило проблем-0,если сами хозяева не засранцы полные.Иногда после людей порчи и срача куда больше.С собаками-не стоит однозначно...Следы и запах как правило есть. В который раз убеждаюсь,что ветка недвиги-самая жлобская ветка просто ненавистных людей...Ненавидящих не то что друг друга,но любых животных- котов,мышек-собак,детей...любого.Жлобы полные..Зайдешь почитать-полдня потом плюешься.
Не скажи,братан. Я б тебе видос скинул,как в морозы у меня в доме от мала до велика твари греются- от кавказцев до котов. Еще и не конфликтуют. Правда я и не лендлорд пока.Так,стремящийся..
Верю...у меня(по молодости)еще,в подъезде пару котов жило...Зимой-никто их не выгонял никогда,летом на улице.Никогда не ссали и не гадили-строго на улицу просились.Но то не в Киеве было...люди в том городе жили простые и...нормальные.Не такое жлобье как здесь...которые своих животных при первом шухере в 22 побросали,да по заграницам разбежались...
Хомякоид написав:Питання, хтось здає квартиру для наймачів з домашніми тваринами ? Ча під ніяким соусом не варто ?
С котами как правило проблем-0,если сами хозяева не засранцы полные.Иногда после людей порчи и срача куда больше.С собаками-не стоит однозначно...Следы и запах как правило есть. В который раз убеждаюсь,что ветка недвиги-самая жлобская ветка просто ненавистных людей...Ненавидящих не то что друг друга,но любых животных- котов,мышек-собак,детей...любого.Жлобы полные..Зайдешь почитать-полдня потом плюешься.
Не скажи,братан. Я б тебе видос скинул,как в морозы у меня в доме от мала до велика твари греются- от кавказцев до котов. Еще и не конфликтуют. Правда я и не лендлорд пока.Так,стремящийся..
А кавказці це про собак чи то собаки-кавказці заганяють кавказців грітися? Ну бо можуть
Детінізація потрібна, але жорстка регуляція ринку оренди може нашкодити https://www.rbc.ua/rus/news/detinizatsi ... 74269.html Ідея соціального житла - не для Києва, де захмарні ціни на землю. Соціальне житло, яке ніби має бути дешевим і дешевшим за приватне, завжди буде дефіцитним. Оскільки усіх бажаючих цим "дарунком" одномоментно не забезпечити, то виникає проблема черговості одержання квартири (як за часів совка), за нею - пліснява корупції у системі адміністрування. Соціальне житло має будуватися локаційно біля виробництв та ініціюватися підприємцем/роботодавцем, який сам розрахує, скільки йому соцжитла потрібно побудувати для забезпечення ефективної кількості персоналу.
Панове, мне тут вариант на посмотреть подкинули- ЖК Сенс сити. Я в Киеве не шарю,карту глянул-ипеня. Спрашиваю, чем руководствовалась? Ответ- ты ж говорил метро надо,тут метро рядом+недорого за квадрат. Поясните, чем этот вариант плох если у меня по прежнему задача не меняется- две однушки без ремонта,дающие в месяц сорокет гривен. Я думаю что там аренда никому не нужна толком. Ехать смотреть вживую разные ЖК буду через пару недель пока присматриваюсь что именно смотреть
Господар Вельзевула написав:Панове, мне тут вариант на посмотреть подкинули- ЖК Сенс сити. Я в Киеве не шарю,карту глянул-ипеня. Спрашиваю, чем руководствовалась? Ответ- ты ж говорил метро надо,тут метро рядом+недорого за квадрат. Поясните, чем этот вариант плох если у меня по прежнему задача не меняется- две однушки без ремонта,дающие в месяц сорокет гривен. Я думаю что там аренда никому не нужна толком. Ехать смотреть вживую разные ЖК буду через пару недель пока присматриваюсь что именно смотреть
Ви на пошукових сайтах виставте ціну за оренду і самі побачите, що вам потрібно. Які квартири, їх розташування, ціна ремонту
Погляд з того боку оренди: https://dou.ua/forums/topic/52860/ Багато років знімаю квартири, вже десь 7 поміняв, можна сказати, що жодна з них не була ок. Здебільшого проблеми з сусідами, або арендарі не хочуть брати на себе витрати на ремонт приладів, парковка і тп
Знімав старий фонд у спальних районах, а потім, коли, з’явились гроші почав знімати старий фонд в центрі. І так вийшло, що від наркоманів, алкашів зі спальних районів — я переїхав до подобових квартир з вечіркам і неадекватних сусідів в центрі.
Як я бачу проблему, це те що я мало питаю, не створюю список що треба перевірити, можливо треба набратись «нахабності» і тупо походити по сусідах, спитати чи є проблеми в домі.
Також кожен раз потрапляю в ситуацію, коли треба повідомити, що через місяць виїжджаю, і щоб не сильно попадати на гроші треба швидко за днів 10 знайти нову квартиру, і кожен раз пошук не вдається, і треба швидко вибирати не з найкращих варіантів, а з того що є.
Зараз я вже думаю, забити на закладені гроші і повільно, прицільно шукати нову квартиру.
Розкажіть, будь ласка, ваші Лайфхаки, як ви шукаєте квартири, що питає, червоні прапорці квартир і тп.
Також цікаво в якому районі Києва, який тип будівель(старі, нові висотки і тп) ви би рекомендували для аренди і чому? як живеться у великих комплексах з парковками? які є проблеми?
Frant написав:Ви на пошукових сайтах виставте ціну за оренду і самі побачите, що вам потрібно. Які квартири, їх розташування, ціна ремонту
Да,спасибо,я так делал. Это довольно просто. Мне другое неведомо- скорость сдачи и ликвидность квартиры как таковой. В одном ЖК она может два месяца висеть,в другом за такие же деньги снимут за день. Тут бы с рылами поговорить,так они такие паскудные,правды не скажут,а скажут что им выгодно,еще и втюхать что-то попытаются. Рыло и автоперекуп весьма мерзкие профессии.