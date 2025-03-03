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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2521252225232524
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:39

  Господар Вельзевула написав:
  osafly написав:
  Хомякоид написав:Питання, хтось здає квартиру для наймачів з домашніми тваринами ? Ча під ніяким соусом не варто ?


С котами как правило проблем-0,если сами хозяева не засранцы полные.Иногда после людей порчи и срача куда больше.С собаками-не стоит однозначно...Следы и запах как правило есть.
В который раз убеждаюсь,что ветка недвиги-самая жлобская ветка просто ненавистных людей...Ненавидящих не то что друг друга,но любых животных- котов,мышек-собак,детей...любого.Жлобы полные..Зайдешь почитать-полдня потом плюешься.


Не скажи,братан. Я б тебе видос скинул,как в морозы у меня в доме от мала до велика твари греются- от кавказцев до котов. Еще и не конфликтуют.
Правда я и не лендлорд пока.Так,стремящийся..


Верю...у меня(по молодости)еще,в подъезде пару котов жило...Зимой-никто их не выгонял никогда,летом на улице.Никогда не ссали и не гадили-строго на улицу просились.Но то не в Киеве было...люди в том городе жили простые и...нормальные.Не такое жлобье как здесь...которые своих животных при первом шухере в 22 побросали,да по заграницам разбежались...
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 10:46

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Господар Вельзевула написав:
  osafly написав:
  Хомякоид написав:Питання, хтось здає квартиру для наймачів з домашніми тваринами ? Ча під ніяким соусом не варто ?


С котами как правило проблем-0,если сами хозяева не засранцы полные.Иногда после людей порчи и срача куда больше.С собаками-не стоит однозначно...Следы и запах как правило есть.
В который раз убеждаюсь,что ветка недвиги-самая жлобская ветка просто ненавистных людей...Ненавидящих не то что друг друга,но любых животных- котов,мышек-собак,детей...любого.Жлобы полные..Зайдешь почитать-полдня потом плюешься.


Не скажи,братан. Я б тебе видос скинул,как в морозы у меня в доме от мала до велика твари греются- от кавказцев до котов. Еще и не конфликтуют.
Правда я и не лендлорд пока.Так,стремящийся..
А кавказці це про собак чи то собаки-кавказці заганяють кавказців грітися? Ну бо можуть
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:05

Детінізація потрібна, але жорстка регуляція ринку оренди може нашкодити https://www.rbc.ua/rus/news/detinizatsi ... 74269.html
Ідея соціального житла - не для Києва, де захмарні ціни на землю. Соціальне житло, яке ніби має бути дешевим і дешевшим за приватне, завжди буде дефіцитним. Оскільки усіх бажаючих цим "дарунком" одномоментно не забезпечити, то виникає проблема черговості одержання квартири (як за часів совка), за нею - пліснява корупції у системі адміністрування. Соціальне житло має будуватися локаційно біля виробництв та ініціюватися підприємцем/роботодавцем, який сам розрахує, скільки йому соцжитла потрібно побудувати для забезпечення ефективної кількості персоналу.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:04

Панове, мне тут вариант на посмотреть подкинули- ЖК Сенс сити.
Я в Киеве не шарю,карту глянул-ипеня.
Спрашиваю, чем руководствовалась? Ответ- ты ж говорил метро надо,тут метро рядом+недорого за квадрат.
Поясните, чем этот вариант плох если у меня по прежнему задача не меняется- две однушки без ремонта,дающие в месяц сорокет гривен.
Я думаю что там аренда никому не нужна толком.
Ехать смотреть вживую разные ЖК буду через пару недель пока присматриваюсь что именно смотреть
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 01:22

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 07:58

  Господар Вельзевула написав:Панове, мне тут вариант на посмотреть подкинули- ЖК Сенс сити.
Я в Киеве не шарю,карту глянул-ипеня.
Спрашиваю, чем руководствовалась? Ответ- ты ж говорил метро надо,тут метро рядом+недорого за квадрат.
Поясните, чем этот вариант плох если у меня по прежнему задача не меняется- две однушки без ремонта,дающие в месяц сорокет гривен.
Я думаю что там аренда никому не нужна толком.
Ехать смотреть вживую разные ЖК буду через пару недель пока присматриваюсь что именно смотреть

Ви на пошукових сайтах
виставте ціну за оренду і самі побачите, що вам потрібно. Які квартири, їх розташування, ціна ремонту
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:53

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Погляд з того боку оренди:
https://dou.ua/forums/topic/52860/
Багато років знімаю квартири, вже десь 7 поміняв, можна сказати, що жодна з них не була ок. Здебільшого проблеми з сусідами, або арендарі не хочуть брати на себе витрати на ремонт приладів, парковка і тп

Знімав старий фонд у спальних районах, а потім, коли, з’явились гроші почав знімати старий фонд в центрі. І так вийшло, що від наркоманів, алкашів зі спальних районів — я переїхав до подобових квартир з вечіркам і неадекватних сусідів в центрі.

Як я бачу проблему, це те що я мало питаю, не створюю список що треба перевірити, можливо треба набратись «нахабності» і тупо походити по сусідах, спитати чи є проблеми в домі.

Також кожен раз потрапляю в ситуацію, коли треба повідомити, що через місяць виїжджаю, і щоб не сильно попадати на гроші треба швидко за днів 10 знайти нову квартиру, і кожен раз пошук не вдається, і треба швидко вибирати не з найкращих варіантів, а з того що є.

Зараз я вже думаю, забити на закладені гроші і повільно, прицільно шукати нову квартиру.

Розкажіть, будь ласка, ваші Лайфхаки, як ви шукаєте квартири, що питає, червоні прапорці квартир і тп.

Також цікаво в якому районі Києва, який тип будівель(старі, нові висотки і тп) ви би рекомендували для аренди і чому? як живеться у великих комплексах з парковками? які є проблеми?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:13

  Frant написав:Ви на пошукових сайтах
виставте ціну за оренду і самі побачите, що вам потрібно. Які квартири, їх розташування, ціна ремонту


Да,спасибо,я так делал. Это довольно просто. Мне другое неведомо- скорость сдачи и ликвидность квартиры как таковой. В одном ЖК она может два месяца висеть,в другом за такие же деньги снимут за день. Тут бы с рылами поговорить,так они такие паскудные,правды не скажут,а скажут что им выгодно,еще и втюхать что-то попытаются.
Рыло и автоперекуп весьма мерзкие профессии.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 23:27

  Хомякоид написав:Питання, хтось здає квартиру для наймачів з домашніми тваринами ?
Ча під ніяким соусом не варто ?

ІМХО.
Мілкі гризуни, щось на кшталт хом'яка - так.
Птахи - ні, потім не відмиєте. :mrgreen:
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