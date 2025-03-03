|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 бер, 2025 09:29
Господар Вельзевула написав:
Панове, мне тут вариант на посмотреть подкинули- ЖК Сенс сити.
Я в Киеве не шарю,карту глянул-ипеня.
Спрашиваю, чем руководствовалась? Ответ- ты ж говорил метро надо,тут метро рядом+недорого за квадрат.
Поясните, чем этот вариант плох если у меня по прежнему задача не меняется- две однушки без ремонта,дающие в месяц сорокет гривен.
Я думаю что там аренда никому не нужна толком.
Ехать смотреть вживую разные ЖК буду через пару недель пока присматриваюсь что именно смотреть
Там же до метро километров десять.Ну или я не то смотрю.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1418
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 бер, 2025 09:33
Господар Вельзевула написав: Frant написав:
Ви на пошукових сайтах
виставте ціну за оренду і самі побачите, що вам потрібно. Які квартири, їх розташування, ціна ремонту
Да,спасибо,я так делал. Это довольно просто. Мне другое неведомо- скорость сдачи и ликвидность квартиры как таковой. В одном ЖК она может два месяца висеть,в другом за такие же деньги снимут за день. Тут бы с рылами поговорить,так они такие паскудные,правды не скажут,а скажут что им выгодно,еще и втюхать что-то попытаются.
Рыло и автоперекуп весьма мерзкие профессии.
Чим дорожча оренда і ціна квартири, тим довше і важче її здати чи продати. І навпаки.
Якщо ви хочете здавати в оренду за 500, то ціна квартири х200 (х250), тобто 100000-125000.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23218
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1733 раз.
- Подякували: 2568 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 бер, 2025 09:38
flyman написав:
Також кожен раз потрапляю в ситуацію, коли треба повідомити, що через місяць виїжджаю, і щоб не сильно попадати на гроші треба швидко за днів 10 знайти нову квартиру, і кожен раз пошук не вдається, і треба швидко вибирати не з найкращих варіантів, а з того що є.
Зараз я вже думаю, забити на закладені гроші і повільно, прицільно шукати нову квартиру.
Щось тут не зрозумів.Виїжджає за місяць, а квартиру треба знайти за 10 днів.Що заважає шукати місяць?
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1418
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 бер, 2025 10:45
посетитель написав: Господар Вельзевула написав:
Панове, мне тут вариант на посмотреть подкинули- ЖК Сенс сити.
Я в Киеве не шарю,карту глянул-ипеня.
Спрашиваю, чем руководствовалась? Ответ- ты ж говорил метро надо,тут метро рядом+недорого за квадрат.
Поясните, чем этот вариант плох если у меня по прежнему задача не меняется- две однушки без ремонта,дающие в месяц сорокет гривен.
Я думаю что там аренда никому не нужна толком.
Ехать смотреть вживую разные ЖК буду через пару недель пока присматриваюсь что именно смотреть
Там же до метро километров десять.Ну или я не то смотрю.
Може не про те Метро там ))
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 511
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|122528
|31609395
|
|
|10104
|7235196
|
Чет 06 бер, 2025 10:59
akurt
|
|10312
|6420627
|
Пон 03 бер, 2025 06:15
Bolt
|