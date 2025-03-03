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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2522252325242525
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 09:29

  Господар Вельзевула написав:Панове, мне тут вариант на посмотреть подкинули- ЖК Сенс сити.
Я в Киеве не шарю,карту глянул-ипеня.
Спрашиваю, чем руководствовалась? Ответ- ты ж говорил метро надо,тут метро рядом+недорого за квадрат.
Поясните, чем этот вариант плох если у меня по прежнему задача не меняется- две однушки без ремонта,дающие в месяц сорокет гривен.
Я думаю что там аренда никому не нужна толком.
Ехать смотреть вживую разные ЖК буду через пару недель пока присматриваюсь что именно смотреть


Там же до метро километров десять.Ну или я не то смотрю.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 09:33

  Господар Вельзевула написав:
  Frant написав:Ви на пошукових сайтах
виставте ціну за оренду і самі побачите, що вам потрібно. Які квартири, їх розташування, ціна ремонту


Да,спасибо,я так делал. Это довольно просто. Мне другое неведомо- скорость сдачи и ликвидность квартиры как таковой. В одном ЖК она может два месяца висеть,в другом за такие же деньги снимут за день. Тут бы с рылами поговорить,так они такие паскудные,правды не скажут,а скажут что им выгодно,еще и втюхать что-то попытаются.
Рыло и автоперекуп весьма мерзкие профессии.

Чим дорожча оренда і ціна квартири, тим довше і важче її здати чи продати. І навпаки.
Якщо ви хочете здавати в оренду за 500, то ціна квартири х200 (х250), тобто 100000-125000.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 09:38

  flyman написав:Також кожен раз потрапляю в ситуацію, коли треба повідомити, що через місяць виїжджаю, і щоб не сильно попадати на гроші треба швидко за днів 10 знайти нову квартиру, і кожен раз пошук не вдається, і треба швидко вибирати не з найкращих варіантів, а з того що є.

Зараз я вже думаю, забити на закладені гроші і повільно, прицільно шукати нову квартиру.



Щось тут не зрозумів.Виїжджає за місяць, а квартиру треба знайти за 10 днів.Що заважає шукати місяць?
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 10:45

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

посетитель написав:
  Господар Вельзевула написав:Панове, мне тут вариант на посмотреть подкинули- ЖК Сенс сити.
Я в Киеве не шарю,карту глянул-ипеня.
Спрашиваю, чем руководствовалась? Ответ- ты ж говорил метро надо,тут метро рядом+недорого за квадрат.
Поясните, чем этот вариант плох если у меня по прежнему задача не меняется- две однушки без ремонта,дающие в месяц сорокет гривен.
Я думаю что там аренда никому не нужна толком.
Ехать смотреть вживую разные ЖК буду через пару недель пока присматриваюсь что именно смотреть


Там же до метро километров десять.Ну или я не то смотрю.
Може не про те Метро там ))
lamal
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 12:39

За усіма цими напрямками заробітку наш форум має "сивочолих" фахівців. Про які нові тренди і унікальні можливості йдеться, коли усе перелічене старе, як людство. )
"Як заробляти на нерухомості в Україні — найкращі варіанти" https://novyny.live/neruhomist/iak-zaro ... 39761.html
ihorkyiv
 
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