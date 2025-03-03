Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Господар Вельзевула написав:Панове, мне тут вариант на посмотреть подкинули- ЖК Сенс сити. Я в Киеве не шарю,карту глянул-ипеня. Спрашиваю, чем руководствовалась? Ответ- ты ж говорил метро надо,тут метро рядом+недорого за квадрат. Поясните, чем этот вариант плох если у меня по прежнему задача не меняется- две однушки без ремонта,дающие в месяц сорокет гривен. Я думаю что там аренда никому не нужна толком. Ехать смотреть вживую разные ЖК буду через пару недель пока присматриваюсь что именно смотреть
Там же до метро километров десять.Ну или я не то смотрю.
Frant написав:Ви на пошукових сайтах виставте ціну за оренду і самі побачите, що вам потрібно. Які квартири, їх розташування, ціна ремонту
Да,спасибо,я так делал. Это довольно просто. Мне другое неведомо- скорость сдачи и ликвидность квартиры как таковой. В одном ЖК она может два месяца висеть,в другом за такие же деньги снимут за день. Тут бы с рылами поговорить,так они такие паскудные,правды не скажут,а скажут что им выгодно,еще и втюхать что-то попытаются. Рыло и автоперекуп весьма мерзкие профессии.
Чим дорожча оренда і ціна квартири, тим довше і важче її здати чи продати. І навпаки. Якщо ви хочете здавати в оренду за 500, то ціна квартири х200 (х250), тобто 100000-125000.
flyman написав:Також кожен раз потрапляю в ситуацію, коли треба повідомити, що через місяць виїжджаю, і щоб не сильно попадати на гроші треба швидко за днів 10 знайти нову квартиру, і кожен раз пошук не вдається, і треба швидко вибирати не з найкращих варіантів, а з того що є.
Зараз я вже думаю, забити на закладені гроші і повільно, прицільно шукати нову квартиру.
Щось тут не зрозумів.Виїжджає за місяць, а квартиру треба знайти за 10 днів.Що заважає шукати місяць?
Господар Вельзевула написав:Панове, мне тут вариант на посмотреть подкинули- ЖК Сенс сити. Я в Киеве не шарю,карту глянул-ипеня. Спрашиваю, чем руководствовалась? Ответ- ты ж говорил метро надо,тут метро рядом+недорого за квадрат. Поясните, чем этот вариант плох если у меня по прежнему задача не меняется- две однушки без ремонта,дающие в месяц сорокет гривен. Я думаю что там аренда никому не нужна толком. Ехать смотреть вживую разные ЖК буду через пару недель пока присматриваюсь что именно смотреть
Там же до метро километров десять.Ну или я не то смотрю.
За усіма цими напрямками заробітку наш форум має "сивочолих" фахівців. Про які нові тренди і унікальні можливості йдеться, коли усе перелічене старе, як людство. ) "Як заробляти на нерухомості в Україні — найкращі варіанти" https://novyny.live/neruhomist/iak-zaro ... 39761.html