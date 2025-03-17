RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2522252325242525
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 09:29

  Господар Вельзевула написав:Панове, мне тут вариант на посмотреть подкинули- ЖК Сенс сити.
Я в Киеве не шарю,карту глянул-ипеня.
Спрашиваю, чем руководствовалась? Ответ- ты ж говорил метро надо,тут метро рядом+недорого за квадрат.
Поясните, чем этот вариант плох если у меня по прежнему задача не меняется- две однушки без ремонта,дающие в месяц сорокет гривен.
Я думаю что там аренда никому не нужна толком.
Ехать смотреть вживую разные ЖК буду через пару недель пока присматриваюсь что именно смотреть


Там же до метро километров десять.Ну или я не то смотрю.
посетитель
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 09:33

  Господар Вельзевула написав:
  Frant написав:Ви на пошукових сайтах
виставте ціну за оренду і самі побачите, що вам потрібно. Які квартири, їх розташування, ціна ремонту


Да,спасибо,я так делал. Это довольно просто. Мне другое неведомо- скорость сдачи и ликвидность квартиры как таковой. В одном ЖК она может два месяца висеть,в другом за такие же деньги снимут за день. Тут бы с рылами поговорить,так они такие паскудные,правды не скажут,а скажут что им выгодно,еще и втюхать что-то попытаются.
Рыло и автоперекуп весьма мерзкие профессии.

Чим дорожча оренда і ціна квартири, тим довше і важче її здати чи продати. І навпаки.
Якщо ви хочете здавати в оренду за 500, то ціна квартири х200 (х250), тобто 100000-125000.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23219
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1733 раз.
Подякували: 2569 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 09:38

  flyman написав:Також кожен раз потрапляю в ситуацію, коли треба повідомити, що через місяць виїжджаю, і щоб не сильно попадати на гроші треба швидко за днів 10 знайти нову квартиру, і кожен раз пошук не вдається, і треба швидко вибирати не з найкращих варіантів, а з того що є.

Зараз я вже думаю, забити на закладені гроші і повільно, прицільно шукати нову квартиру.



Щось тут не зрозумів.Виїжджає за місяць, а квартиру треба знайти за 10 днів.Що заважає шукати місяць?
посетитель
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 10:45

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

посетитель написав:
  Господар Вельзевула написав:Панове, мне тут вариант на посмотреть подкинули- ЖК Сенс сити.
Я в Киеве не шарю,карту глянул-ипеня.
Спрашиваю, чем руководствовалась? Ответ- ты ж говорил метро надо,тут метро рядом+недорого за квадрат.
Поясните, чем этот вариант плох если у меня по прежнему задача не меняется- две однушки без ремонта,дающие в месяц сорокет гривен.
Я думаю что там аренда никому не нужна толком.
Ехать смотреть вживую разные ЖК буду через пару недель пока присматриваюсь что именно смотреть


Там же до метро километров десять.Ну или я не то смотрю.
Може не про те Метро там ))
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 517
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 12:39

За усіма цими напрямками заробітку наш форум має "сивочолих" фахівців. Про які нові тренди і унікальні можливості йдеться, коли усе перелічене старе, як людство. )
"Як заробляти на нерухомості в Україні — найкращі варіанти" https://novyny.live/neruhomist/iak-zaro ... 39761.html
ihorkyiv
 
Повідомлень: 956
З нами з: 01.05.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 08:36

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

https://utgcompany.com/zhytlovyj-fond-t ... B5yLSe50Lg
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1569
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 22:53

GALeon
Отличная статья.
Меня вот это смущает только :"Тільки за 2024 рік вартість оренди зросла в середньому на 25-35%."
Послушать наших ленлордов,так это взагали не так.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 784
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 23:09

  Господар Вельзевула написав:"Тільки за 2024 рік вартість оренди зросла в середньому на 25-35%."
Послушать наших ленлордов,так это взагали не так.
просто логически подумать, выехало 7 млн, еще несколько млн потеряли работу. С чего аренде расти? она подросла в райцентрах типа каменского. Где до войны квартиру за 80уе можно было арендовать. Сейчас наверное минимум 150уе. В Одессе аренда вообще упала в гривне от довоенной
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28970
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3424 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 02:02

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:"Тільки за 2024 рік вартість оренди зросла в середньому на 25-35%."
Послушать наших ленлордов,так это взагали не так.
просто логически подумать, выехало 7 млн, еще несколько млн потеряли работу. С чего аренде расти? она подросла в райцентрах типа каменского. Где до войны квартиру за 80уе можно было арендовать. Сейчас наверное минимум 150уе. В Одессе аренда вообще упала в гривне от довоенной


В одессе лихо. смотрел сегодня на ОЛХ там предложения, у нас дороже при равных вводных. Там типа у моря в хорошем ЖК штукарь за м2.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 784
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 22:20

Вплив повітряних ударів ворога на РН.
Після кожної ворожої атаки на місто, вартість однокімнатної квартири знижується на 2000 грн. https://hmarochos.kiev.ua/2025/03/12/pi ... ated_block
ihorkyiv
 
Повідомлень: 956
З нами з: 01.05.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2522252325242525
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1031, 1032, 1033
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10323 6424959
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 бер, 2025 18:29
Bolt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 1011, 1012, 1013
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
10120 7241714
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 бер, 2025 18:02
Hotab
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 12257, 12258, 12259
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
122585 31653695
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 бер, 2025 16:48
Феодал

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2204)
17.03.2025 21:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.