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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 21:39

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Експерти АН "РІЕЛ" виділили кілька ключових стратегій.

Дальше можно не читать.
Я знаю несколько человек из центрального офиса в Киеве. Это ж п... Рагули с бандитскими замашками.
Вот где риел, там обязательно треш. Взять Грейт и этих сумасшедших, со своим очередным ларьком "берег Дніпра"
Они как китайцы, скопировать нормально не могут
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:18

Питання до лендлордів профі. Якщо в договорі прописано, що квартира здається для проживання однієї людини, а насправді в ній систематично проводились зйомки різних програм, то чи можна вважати це порушенням договору? І в принципі, чи повинен орендар попереджати орендодавця про такі моменти?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 15:31

  Бетон написав:Експерти АН "РІЕЛ" виділили кілька ключових стратегій.

Дальше можно не читать.
Я знаю несколько человек из центрального офиса в Киеве. Это ж п... Рагули с бандитскими замашками.
Вот где риел, там обязательно треш. Взять Грейт и этих сумасшедших, со своим очередным ларьком "берег Дніпра"
Они как китайцы, скопировать нормально не могут

Не читайте советских/росийских/ украінских газет, копіюють вже давно якісно (питання до замовника і шо він хоче заплатити) і наразі розробляють своє вже давно і дуже якісно , ви подивіться на їх дороги , мости , тунелі, електропоїзди...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:22

  gonchik74 написав:Питання до лендлордів профі. Якщо в договорі прописано, що квартира здається для проживання однієї людини, а насправді в ній систематично проводились зйомки різних програм, то чи можна вважати це порушенням договору? І в принципі, чи повинен орендар попереджати орендодавця про такі моменти?

так
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:45

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Чи повинен орендар повідомляти орендодавця коли приводить коханку?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:48

  gonchik74 написав:Питання до лендлордів профі. Якщо в договорі прописано, що квартира здається для проживання однієї людини, а насправді в ній систематично проводились зйомки різних програм, то чи можна вважати це порушенням договору? І в принципі, чи повинен орендар попереджати орендодавця про такі моменти?

блохер?
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:50

  Кочевник написав:Чи повинен орендар повідомляти орендодавця коли приводить коханку?

нет
но если это снимается на видео и контент продается то уже видим коммерческую деятельность, тогда да
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 12:30

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Скільки коштує орендувати житло у 2025 році
Модератор
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 17:13

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Вау что делаеться.
2 мин. метро Печерская не могут здать квартиру за 400+ бакинских.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2407 ... -vlasnika/
Концепт квартирі в Киеве возле метро как пенсіоній фонд терпит фиаско
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