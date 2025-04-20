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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 кві, 2025 17:18
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад
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Faceless
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Додано: Пон 28 кві, 2025 17:51
Faceless написав:
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад
Канєшно, яке падіння орендних цін???
Лише дорожай!
До речі, Печерський район.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 17:52
Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков - вона така. Поки ыліта не продерибанить все - не заспокоїться
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Додано: Пон 28 кві, 2025 18:06
Faceless написав:
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад
ауга, там паркет, ванна "в кафеле" с полотенцесушилкой с момента постройки дома еще помнят выступления Брежнева по радио)
ИМХО спадщина в которую зажлобились вложить в ремонт, типа "обойки переклеим" и будет "пассивный доход")))
как грит ККЦ, аматоры убивающие рынок...
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Додано: Пон 28 кві, 2025 18:22
Прохожий написав: Faceless написав:
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад
ауга, там паркет, ванна "в кафеле" с полотенцесушилкой с момента постройки дома еще помнят выступления Брежнева по радио)
ИМХО спадщина в которую зажлобились вложить в ремонт, типа "обойки переклеим" и будет "пассивный доход")))
как грит ККЦ, аматоры убивающие рынок...
Може, ринок і державу вбивають не аматори?
А напівграмотні чиновники-корупціонери, в першу чергу?
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