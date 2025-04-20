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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2524252525262527
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 17:18

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Хомякоид написав:Вау что делаеться.
2 мин. метро Печерская не могут здать квартиру за 400+ бакинских.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2407 ... -vlasnika/
Концепт квартирі в Киеве возле метро как пенсіоній фонд терпит фиаско
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 17:51

  Faceless написав:
Хомякоид написав:Вау что делаеться.
2 мин. метро Печерская не могут здать квартиру за 400+ бакинских.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2407 ... -vlasnika/
Концепт квартирі в Киеве возле метро как пенсіоній фонд терпит фиаско
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад

Канєшно, яке падіння орендних цін???
Лише дорожай!

До речі, Печерський район.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 17:52

  Хомякоид написав:Вау что делаеться.
2 мин. метро Печерская не могут здать квартиру за 400+ бакинских.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2407 ... -vlasnika/
Концепт квартирі в Киеве возле метро как пенсіоній фонд терпит фиаско

Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков - вона така. Поки ыліта не продерибанить все - не заспокоїться
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 18:06

  Faceless написав:
Хомякоид написав:Вау что делаеться.
2 мин. метро Печерская не могут здать квартиру за 400+ бакинских.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2407 ... -vlasnika/
Концепт квартирі в Киеве возле метро как пенсіоній фонд терпит фиаско
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад

ауга, там паркет, ванна "в кафеле" с полотенцесушилкой с момента постройки дома еще помнят выступления Брежнева по радио)
ИМХО спадщина в которую зажлобились вложить в ремонт, типа "обойки переклеим" и будет "пассивный доход")))
как грит ККЦ, аматоры убивающие рынок...
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 18:22

  Прохожий написав:
  Faceless написав:
Хомякоид написав:Вау что делаеться.
2 мин. метро Печерская не могут здать квартиру за 400+ бакинских.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2407 ... -vlasnika/
Концепт квартирі в Киеве возле метро как пенсіоній фонд терпит фиаско
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад

ауга, там паркет, ванна "в кафеле" с полотенцесушилкой с момента постройки дома еще помнят выступления Брежнева по радио)
ИМХО спадщина в которую зажлобились вложить в ремонт, типа "обойки переклеим" и будет "пассивный доход")))
как грит ККЦ, аматоры убивающие рынок...

Може, ринок і державу вбивають не аматори?
А напівграмотні чиновники-корупціонери, в першу чергу?
Frant
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  #<1 ... 2524252525262527
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