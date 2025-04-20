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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 кві, 2025 17:18
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад
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Faceless
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Додано: Пон 28 кві, 2025 18:06
Faceless написав:
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад
ауга, там паркет, ванна "в кафеле" с полотенцесушилкой с момента постройки дома еще помнят выступления Брежнева по радио)
ИМХО спадщина в которую зажлобились вложить в ремонт, типа "обойки переклеим" и будет "пассивный доход")))
как грит ККЦ, аматоры убивающие рынок...
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Додано: Пон 28 кві, 2025 19:38
Faceless написав:
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад
В 2008 році знімав за 350 з рила з одногрупником вбиту двуху біля ринку Юності в іпенях лівого берега.
Так для прикладу як ціни ,"не впали"
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:00
Frant написав: Прохожий написав:
ауга, там паркет, ванна "в кафеле" с полотенцесушилкой с момента постройки дома еще помнят выступления Брежнева по радио)
ИМХО спадщина в которую зажлобились вложить в ремонт, типа "обойки переклеим" и будет "пассивный доход")))
как грит ККЦ, аматоры убивающие рынок...
Може, ринок і державу вбивають не аматори?
А напівграмотні чиновники-корупціонери, в першу чергу?
можэ
НО
знаю 2к квартиру в этом доме которая сдается за 25к
ХЗ каким боком тут чиновники-коррупционеры...
разве что в голове у франтов с хомяками
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:42
Хомякоид написав: Faceless написав:
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад
В 2008 році знімав за 350 з рила з одногрупником вбиту двуху біля ринку Юності в іпенях лівого берега.
Так для прикладу як ціни ,"не впали"
Убиті помийки дійсно капітально впали. Яка біда для КРЖН
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Додано: Вів 29 кві, 2025 06:32
Так смішно читати пости рожевоокулярників.
"Помийки, впали, новобуд все дорожче".
Країна знекровлена, деіндустріалізована, пограбована чиновниками і олігархами, розбита московськими військами. Тому й ціни падають на всю вторинку. Зараз вторинка в масі своїй - має ціни 2003 року!
Фейслес, треба прийняти це як данність. Що ніякого дорожаю не буде, поки не зміниться керівництво території.
А попереднє повинно відправитись або в тюрьму, або на сибірські лісоповали.
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Додано: Вів 29 кві, 2025 06:38
Фейслес, а де ви живете, все таки?
В Швейцарії, Німеччині чи Туреччині?
Точно не в Україні, 200%
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