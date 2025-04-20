RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2524252525262527
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 17:18

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Хомякоид написав:Вау что делаеться.
2 мин. метро Печерская не могут здать квартиру за 400+ бакинских.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2407 ... -vlasnika/
Концепт квартирі в Киеве возле метро как пенсіоній фонд терпит фиаско
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35988
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 8186 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 18:06

  Faceless написав:
Хомякоид написав:Вау что делаеться.
2 мин. метро Печерская не могут здать квартиру за 400+ бакинских.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2407 ... -vlasnika/
Концепт квартирі в Киеве возле метро как пенсіоній фонд терпит фиаско
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад

ауга, там паркет, ванна "в кафеле" с полотенцесушилкой с момента постройки дома еще помнят выступления Брежнева по радио)
ИМХО спадщина в которую зажлобились вложить в ремонт, типа "обойки переклеим" и будет "пассивный доход")))
как грит ККЦ, аматоры убивающие рынок...
Прохожий
 
Повідомлень: 14061
З нами з: 05.06.13
Подякував: 925 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:38

  Faceless написав:
Хомякоид написав:Вау что делаеться.
2 мин. метро Печерская не могут здать квартиру за 400+ бакинских.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2407 ... -vlasnika/
Концепт квартирі в Киеве возле метро как пенсіоній фонд терпит фиаско
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад


В 2008 році знімав за 350 з рила з одногрупником вбиту двуху біля ринку Юності в іпенях лівого берега.
Так для прикладу як ціни ,"не впали"
Хомякоид
 
Повідомлень: 2571
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3027 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:00

  Frant написав:
  Прохожий написав:
Хомякоид написав:Вау что делаеться.
2 мин. метро Печерская не могут здать квартиру за 400+ бакинских.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2407 ... -vlasnika/
Концепт квартирі в Киеве возле метро как пенсіоній фонд терпит фиаско

ауга, там паркет, ванна "в кафеле" с полотенцесушилкой с момента постройки дома еще помнят выступления Брежнева по радио)
ИМХО спадщина в которую зажлобились вложить в ремонт, типа "обойки переклеим" и будет "пассивный доход")))
как грит ККЦ, аматоры убивающие рынок...

Може, ринок і державу вбивають не аматори?
А напівграмотні чиновники-корупціонери, в першу чергу?

можэ
НО
знаю 2к квартиру в этом доме которая сдается за 25к
ХЗ каким боком тут чиновники-коррупционеры...
разве что в голове у франтов с хомяками :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 14061
З нами з: 05.06.13
Подякував: 925 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:42

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Хомякоид написав:Вау что делаеться.
2 мин. метро Печерская не могут здать квартиру за 400+ бакинских.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2407 ... -vlasnika/
Концепт квартирі в Киеве возле метро как пенсіоній фонд терпит фиаско
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад


В 2008 році знімав за 350 з рила з одногрупником вбиту двуху біля ринку Юності в іпенях лівого берега.
Так для прикладу як ціни ,"не впали"
Убиті помийки дійсно капітально впали. Яка біда для КРЖН
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35988
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 8186 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 06:32

Так смішно читати пости рожевоокулярників.
"Помийки, впали, новобуд все дорожче".
Країна знекровлена, деіндустріалізована, пограбована чиновниками і олігархами, розбита московськими військами. Тому й ціни падають на всю вторинку. Зараз вторинка в масі своїй - має ціни 2003 року!

Фейслес, треба прийняти це як данність. Що ніякого дорожаю не буде, поки не зміниться керівництво території.
А попереднє повинно відправитись або в тюрьму, або на сибірські лісоповали.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23239
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1751 раз.
Подякували: 2577 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 06:38

Фейслес, а де ви живете, все таки?
В Швейцарії, Німеччині чи Туреччині?
Точно не в Україні, 200%
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23239
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1751 раз.
Подякували: 2577 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2524252525262527
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 12286, 12287, 12288
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
122876 31886222
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 кві, 2025 06:25
Frant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 1022, 1023, 1024
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
10235 7284728
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 кві, 2025 12:27
Hotab
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1037, 1038, 1039
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10380 6448024
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 кві, 2025 12:19
Vadim_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.