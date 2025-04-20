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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2524252525262527
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 17:18

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Хомякоид написав:Вау что делаеться.
2 мин. метро Печерская не могут здать квартиру за 400+ бакинских.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2407 ... -vlasnika/
Концепт квартирі в Киеве возле метро как пенсіоній фонд терпит фиаско
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 18:06

  Faceless написав:
Хомякоид написав:Вау что делаеться.
2 мин. метро Печерская не могут здать квартиру за 400+ бакинских.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2407 ... -vlasnika/
Концепт квартирі в Киеве возле метро как пенсіоній фонд терпит фиаско
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад

ауга, там паркет, ванна "в кафеле" с полотенцесушилкой с момента постройки дома еще помнят выступления Брежнева по радио)
ИМХО спадщина в которую зажлобились вложить в ремонт, типа "обойки переклеим" и будет "пассивный доход")))
как грит ККЦ, аматоры убивающие рынок...
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:38

  Faceless написав:
Хомякоид написав:Вау что делаеться.
2 мин. метро Печерская не могут здать квартиру за 400+ бакинских.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2407 ... -vlasnika/
Концепт квартирі в Киеве возле метро как пенсіоній фонд терпит фиаско
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад


В 2008 році знімав за 350 з рила з одногрупником вбиту двуху біля ринку Юності в іпенях лівого берега.
Так для прикладу як ціни ,"не впали"
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:00

  Frant написав:
  Прохожий написав:
Хомякоид написав:Вау что делаеться.
2 мин. метро Печерская не могут здать квартиру за 400+ бакинских.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2407 ... -vlasnika/
Концепт квартирі в Киеве возле метро как пенсіоній фонд терпит фиаско

ауга, там паркет, ванна "в кафеле" с полотенцесушилкой с момента постройки дома еще помнят выступления Брежнева по радио)
ИМХО спадщина в которую зажлобились вложить в ремонт, типа "обойки переклеим" и будет "пассивный доход")))
как грит ККЦ, аматоры убивающие рынок...

Може, ринок і державу вбивають не аматори?
А напівграмотні чиновники-корупціонери, в першу чергу?

можэ
НО
знаю 2к квартиру в этом доме которая сдается за 25к
ХЗ каким боком тут чиновники-коррупционеры...
разве что в голове у франтов с хомяками :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:42

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Хомякоид написав:
  Faceless написав:
Хомякоид написав:Вау что делаеться.
2 мин. метро Печерская не могут здать квартиру за 400+ бакинских.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/2407 ... -vlasnika/
Концепт квартирі в Киеве возле метро как пенсіоній фонд терпит фиаско
Там навіть вікна старі радянські. Тільки трохи охайніше за бабушатник. Теж мені знайшли опорний приклад


В 2008 році знімав за 350 з рила з одногрупником вбиту двуху біля ринку Юності в іпенях лівого берега.
Так для прикладу як ціни ,"не впали"
Убиті помийки дійсно капітально впали. Яка біда для КРЖН
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 06:31

  Faceless написав:
Хомякоид написав: ціни ,"не впали"
Убиті помийки дійсно капітально впали. Яка біда для КРЖН


Назвати людське житло помийкою....
Яке високомір'я!
Фейслес, я впевнений, що ви за своє життя власними руками не зробили навіть собачу будку
Frant
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  #<1 ... 2524252525262527
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