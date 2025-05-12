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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 тра, 2025 12:44
Hotab написав:
Треба закінчувати школу (для початку отримати повну середню освіту) і
Пля ви пригадуєте курс 8-10 класу ? Ви Використовуйте в житті або еа роботі інтеграли похідні доводите теореми по геометрії? Вираховуєте довжину через косінус та сінус ? Та котангенс щодня в роботі використовуєте ? Може розподіл гороху по кольорах і розміру згідно теорії Менделя генетично розписуєте ? Розказуєте про сплави козаків по дніпру та походи на Візантію, розраховуєте тиск у сполучених резервуарах та вирішуєте завдання з термодинаміки ? Рахуєте тиск фотонів , розраховуєте валентності хім сполук після реакції та їх молярну масу ? Вираховуєте потрібний опір шунта для вимірювання виского струму в колі ? Уоротке питання навіщо це все ? Бо площу кола та довжину гіпотенузи ще у 8-му вчать. Провчитися 5 років у вузі і потім піти манагером торговим регіональним представником продавати фарбу/ алкоголь чи ще щось ? Пля хіба медик, юрист (якщо є гроші на ліцензію адвоката або звязки батьків щоб стати прокурором) , навіть не знаю який диплом зараз потрібен реально , а не для протирання штанів . Може хіба щось з популярних спеціальностей топ 5 ВУЗів України типу Києво могилянки, УКУ, Київського політеху, київський медичний що там ще є ? Але там або конкурс офігеть який , або бабла немерянно за рік відвалити. Інакше протирання штанів не більше.
Востаннє редагувалось yama
в Суб 17 тра, 2025 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 тра, 2025 12:47
Bolt написав: Hotab написав: Wirująświatła написав:Успіх
лучше бандитов которые ласково объяснят что за оборванные шланги потом у людей почему-то бывает сотрясение мозга. но это дурацкий кейс. надо смотреть кого берешь.
Успіх з тонкою кішкою хоче шарових грошей, і ще навіть при незданому (багато разів відкладеному) новобуді , починає підозрювати, що його будуть посилати орендарі 😅
Що придуркувато гигикати «як так?» перед орендарем, який не хоче платити, не вийде. І усвідомлює , що зробити нічого не зможе. Бо ні розмовно-інтелектуальні скіли не розвинені, ні біцепси, щоб своїм виглядом лякати, не розвинені.
Так а чим думав, коли купував під оренду? Та ще і коли своя сімʼя живе вчотирьох в 1к..
дурні бо бідні, а бідні бо дурні.
Треба закінчувати школу (для початку отримати повну середню освіту) і шукати нормальну роботу, інакше грошей не буде. Це в армії за «мити снаряди і заряджати рації» в тилу платили (деякий час) по 100+ к грн . А тут треба працювати.
Думати діяти багатіти
Ну не здасть в оренду, то принаймні коханку буде куди водити.
на коханку треба бабло , і не менше ніж на жінку , а більше
ну дивлячись яку звісно , якщо касирку з АТБ , таких як Хотаб любить то може і так сойдет, але і їй треба таксі на роботу і з роботи в час пік двічі в день оплачувати.
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Додано: Суб 17 тра, 2025 12:52
Bolt написав: Успіх написав: Hotab написав:
Ви всі дурні, хоч і з дипломами.
В граніт!©😁😁😁
Багато ти дурні пишеш, але бувають і влучні слова! Як ці☝️😁😁😁
Bolt написав:
Довглрічна торгівля труселями на ринку"Сихівський" дає взнаки
Ну все ж таки не лазив по смітниках, як Болт)) збираючи метал.
Ви так пишете, наче збирати брухт по смітниках, щось погане... 😎
Готуюсь до пенсії якої не буде.
По секрету скажу що із смітників біля привтаного сектору ще й одягнутися і взутися можна
у нас на районі прям конкуренція між жильцями хто швидше обійде\проконтролює смітник
майже як в Німеччині , як тільки мода змінюється якась панянка виносить всі не модні речі попрані і гарненько складені
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Додано: Суб 17 тра, 2025 13:56
yama написав: Bolt написав: Успіх написав:
Ви так пишете, наче збирати брухт по смітниках, щось погане... 😎
Готуюсь до пенсії якої не буде.
По секрету скажу що із смітників біля привтаного сектору ще й одягнутися і взутися можна
у нас на районі прям конкуренція між жильцями хто швидше обійде\проконтролює смітник
майже як в Німеччині , як тільки мода змінюється якась панянка виносить всі не модні речі попрані і гарненько складені
Йшов біля смітника хтось Маяк 233 виставив не зовсім робочий, загнав на Радіобарахолці в ФБ за 550.Раз мішок з демонтованими кусками металопластикових труб.
Зняв з них 3 кг латунних Фітінгів здав по 190 грн/кг. Та інші цікаві речі попадаються. Зараз трохи за"язав з цим. Небезпечно. ТЦК полює.
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Bolt
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Додано: Суб 17 тра, 2025 14:03
Bolt написав:
Йшов біля смітника хтось Маяк 233 виставив не зовсім робочий, загнав на Радіобарахолці в ФБ за 550.Раз мішок з демонтованими кусками металопластикових труб.
Зняв з них 3 кг латунних Фітінгів здав по 190 грн/кг. Та інші цікаві речі попадаються. Зараз трохи за"язав з цим. Небезпечно. ТЦК полює.
якось з алкоголіками чуть не побився за газову мідну колонку , але відступив , вийшов на обід з роботи на прогулянку тож не став ризикувати , ще до повномасштабки було )))
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Додано: Суб 17 тра, 2025 14:24
yama написав: Hotab написав:
Треба закінчувати школу (для початку отримати повну середню освіту) і
Пля ви пригадуєте курс 8-10 класу ? Ви Використовуйте в житті або еа роботі інтеграли похідні доводите теореми по геометрії? Вираховуєте довжину через косінус та сінус ? Та котангенс щодня в роботі використовуєте ? Може розподіл гороху по кольорах і розміру згідно теорії Менделя генетично розписуєте ? Розказуєте про сплави козаків по дніпру та походи на Візантію, розраховуєте тиск у сполучених резервуарах та вирішуєте завдання з термодинаміки ? Рахуєте тиск фотонів , розраховуєте валентності хім сполук після реакції та їх молярну масу ? Вираховуєте потрібний опір шунта для вимірювання виского струму в колі ? Уоротке питання навіщо це все ? Бо площу кола та довжину гіпотенузи ще у 8-му вчать. Провчитися 5 років у вузі і потім піти манагером торговим регіональним представником продавати фарбу/ алкоголь чи ще щось ? Пля хіба медик, юрист (якщо є гроші на ліцензію адвоката або звязки батьків щоб стати прокурором) , навіть не знаю який диплом зараз потрібен реально , а не для протирання штанів . Може хіба щось з популярних спеціальностей топ 5 ВУЗів України типу Києво могилянки, УКУ, Київського політеху, київський медичний що там ще є ? Але там або конкурс офігеть який , або бабла немерянно за рік відвалити. Інакше протирання штанів не більше.
Ви наче як черговий травмований незатребуваною спеціальністю. В школі дають базис, щоб потім за потреби мати уявлення, як що працює, які є шляхи вирішення, та вміти розпізнати дичину серед відповідей жопаті. Можна забути тригонометричні формули але все одно запамʼятається, нащо вони і коли треба знаєш шо шукати і що уточнити. Розписувати про горох може й не знадобиться, зате буде уявлення, чого передача і розподіл фенотипу відбувся саме так, навіть в пʼятикнижжі є наочний приклад використання законів Менделя:). Де-не-де в житті і професійній діяльності та знадобиться коли комбінаторика, коли теорймовірності, коли лінійна алгебра чи інтеграли. Принаймні, коли це знадобиться, достатньо просто освіжити в памʼяті конкретну тему, ніж як кріт сподіватися, що жопаті не галюцинує.
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Додано: Суб 17 тра, 2025 14:46
yama написав: Bolt написав:
Йшов біля смітника хтось Маяк 233 виставив не зовсім робочий, загнав на Радіобарахолці в ФБ за 550.Раз мішок з демонтованими кусками металопластикових труб.
Зняв з них 3 кг латунних Фітінгів здав по 190 грн/кг. Та інші цікаві речі попадаються. Зараз трохи за"язав з цим. Небезпечно. ТЦК полює.
якось з алкоголіками чуть не побився за газову мідну колонку , але відступив , вийшов на обід з роботи на прогулянку тож не став ризикувати , ще до повномасштабки було )))
В крутих рядянських колонках більше 4 кг міді по 330.трбто 1300 грн. Бомж на ресторан заробив.
Востаннє редагувалось Bolt
в Суб 17 тра, 2025 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 тра, 2025 15:00
Faceless написав: yama написав: Hotab написав:
Треба закінчувати школу (для початку отримати повну середню освіту) і
Пля ви пригадуєте курс 8-10 класу ? Ви Використовуйте в житті або еа роботі інтеграли похідні доводите теореми по геометрії? Вираховуєте довжину через косінус та сінус ? Та котангенс щодня в роботі використовуєте ? Може розподіл гороху по кольорах і розміру згідно теорії Менделя генетично розписуєте ? Розказуєте про сплави козаків по дніпру та походи на Візантію, розраховуєте тиск у сполучених резервуарах та вирішуєте завдання з термодинаміки ? Рахуєте тиск фотонів , розраховуєте валентності хім сполук після реакції та їх молярну масу ? Вираховуєте потрібний опір шунта для вимірювання виского струму в колі ? Уоротке питання навіщо це все ? Бо площу кола та довжину гіпотенузи ще у 8-му вчать. Провчитися 5 років у вузі і потім піти манагером торговим регіональним представником продавати фарбу/ алкоголь чи ще щось ? Пля хіба медик, юрист (якщо є гроші на ліцензію адвоката або звязки батьків щоб стати прокурором) , навіть не знаю який диплом зараз потрібен реально , а не для протирання штанів . Може хіба щось з популярних спеціальностей топ 5 ВУЗів України типу Києво могилянки, УКУ, Київського політеху, київський медичний що там ще є ? Але там або конкурс офігеть який , або бабла немерянно за рік відвалити. Інакше протирання штанів не більше.
Ви наче як черговий травмований незатребуваною спеціальністю. В школі дають базис, щоб потім за потреби мати уявлення, як що працює, які є шляхи вирішення, та вміти розпізнати дичину серед відповідей жопаті. Можна забути тригонометричні формули але все одно запамʼятається, нащо вони і коли треба знаєш шо шукати і що уточнити. Розписувати про горох може й не знадобиться, зате буде уявлення, чого передача і розподіл фенотипу відбувся саме так, навіть в пʼятикнижжі є наочний приклад використання законів Менделя:). Де-не-де в житті і професійній діяльності та знадобиться коли комбінаторика, коли теорймовірності, коли лінійна алгебра чи інтеграли. Принаймні, коли це знадобиться, достатньо просто освіжити в памʼяті конкретну тему, ніж як кріт сподіватися, що жопаті не галюцинує.
Зустрів декілька тижнів тому одногрупника по політеху.
Робить інженером конструктором (по спеціальності) на Егрітеху(СГ техніка) фірма релркувалась до Львова зі сходу.
ЗП 25 кг на руки.
Робочий день з 8.00-17.00.
Я туди, свого часу, на співбесіду ходив.. Але хрюші тупо вперлись, що з восьмої до п"ятої і все. Це протирічть мому лайфстайлу.
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Додано: Суб 17 тра, 2025 15:25
Bolt написав:
Зустрів декілька тижнів тому одногрупника по політеху.
Робить інженером конструктором (по спеціальності) на Егрітеху(СГ техніка) фірма релркувалась до Львова зі сходу.
ЗП 25 кг на руки.
Робочий день з 8.00-17.00.
Я туди, свого часу, на співбесіду ходив.. Але хрюші тупо вперлись, що з восьмої до п"ятої і все. Це протирічть мому лайфстайлу.
То ти теж зі Львава.
А Як його звати твого знайомого? Я там був , у мене було 12,5 тис грн міс , два роки тому на адміністративній посаді , плюнув - звалив звідти , совок в чистому вигляді , приміщення з грибком умови роботи - гівно. Директор заводу змінився на придурка то я й пішов . Пригадую в серйоз розглядалась можливість купувати користовані стільці для офісу на олх … зарплату давали по 1000 грн раз в три чотири дні тобто тих 12тис розтягували на два тиждні . Маразм з робочим днем мені не заважав, бо я на службовому авто цілий день їздив , що мене теж вкурвило, бо я не водієм експедитором наймався, а на свою роботу офісну часу не вистачало. Інженери конструктори працювали понаднормово так мали більше , але в перерахунку на одну годину наврядчи вище . 25 може зараз і дають , але там є понаднормові години ніхто не відміняв. Знаю по цей завод все станом на 2 роки тому приймав участь у всіх ранкових летучках з директором і керівництвом. Спочатку попросив підвищення зарплати - відмова, то я Гримнув дверима пішов геть , про що ні разу не шкодую. Єдиний плюс рік тому там бронь ввели.
В тому ж болті ( не таксистом ) і то більше заробляв ніж на тому сраному заводі
Додам 25к для інженера спеціаліста копійки зараз, таксист/ курєр на своєму авто більше має чистими.
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Додано: Суб 17 тра, 2025 15:40
Яма, чому ви так зневажливо до касирок АТБ? Серед них багато з вищою освітою. Таких Франт любив, коли не був старим
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