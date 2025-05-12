Додано: Суб 17 тра, 2025 15:25

Bolt написав: Зустрів декілька тижнів тому одногрупника по політеху.

Робить інженером конструктором (по спеціальності) на Егрітеху(СГ техніка) фірма релркувалась до Львова зі сходу.

ЗП 25 кг на руки.

Робочий день з 8.00-17.00.

Я туди, свого часу, на співбесіду ходив.. Але хрюші тупо вперлись, що з восьмої до п"ятої і все. Це протирічть мому лайфстайлу. Зустрів декілька тижнів тому одногрупника по політеху.Робить інженером конструктором (по спеціальності) на Егрітеху(СГ техніка) фірма релркувалась до Львова зі сходу.ЗП 25 кг на руки.Робочий день з 8.00-17.00.Я туди, свого часу, на співбесіду ходив.. Але хрюші тупо вперлись, що з восьмої до п"ятої і все. Це протирічть мому лайфстайлу.

То ти теж зі Львава.А Як його звати твого знайомого? Я там був , у мене було 12,5 тис грн міс , два роки тому на адміністративній посаді , плюнув - звалив звідти , совок в чистому вигляді , приміщення з грибком умови роботи - гівно. Директор заводу змінився на придурка то я й пішов . Пригадую в серйоз розглядалась можливість купувати користовані стільці для офісу на олх … зарплату давали по 1000 грн раз в три чотири дні тобто тих 12тис розтягували на два тиждні . Маразм з робочим днем мені не заважав, бо я на службовому авто цілий день їздив , що мене теж вкурвило, бо я не водієм експедитором наймався, а на свою роботу офісну часу не вистачало. Інженери конструктори працювали понаднормово так мали більше , але в перерахунку на одну годину наврядчи вище . 25 може зараз і дають , але там є понаднормові години ніхто не відміняв. Знаю по цей завод все станом на 2 роки тому приймав участь у всіх ранкових летучках з директором і керівництвом. Спочатку попросив підвищення зарплати - відмова, то я Гримнув дверима пішов геть , про що ні разу не шкодую. Єдиний плюс рік тому там бронь ввели.В тому ж болті ( не таксистом ) і то більше заробляв ніж на тому сраному заводіДодам 25к для інженера спеціаліста копійки зараз, таксист/ курєр на своєму авто більше має чистими.