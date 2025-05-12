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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 20:05

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

барабашов написав:Коммуналка(и мебель по моему опыту) - в подарок?
ні, комуналь сплачує орендар
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 20:23

  Bolt написав:
  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:Успіх лучше бандитов которые ласково объяснят что за оборванные шланги потом у людей почему-то бывает сотрясение мозга. но это дурацкий кейс. надо смотреть кого берешь.

Успіх з тонкою кішкою хоче шарових грошей, і ще навіть при незданому (багато разів відкладеному) новобуді , починає підозрювати, що його будуть посилати орендарі 😅
Що придуркувато гигикати «як так?» перед орендарем, який не хоче платити, не вийде. І усвідомлює , що зробити нічого не зможе. Бо ні розмовно-інтелектуальні скіли не розвинені, ні біцепси, щоб своїм виглядом лякати, не розвинені.
Так а чим думав, коли купував під оренду? Та ще і коли своя сімʼя живе вчотирьох в 1к..
дурні бо бідні, а бідні бо дурні.
Треба закінчувати школу (для початку отримати повну середню освіту) і шукати нормальну роботу, інакше грошей не буде. Це в армії за «мити снаряди і заряджати рації» в тилу платили (деякий час) по 100+ к грн . А тут треба працювати.
Думати діяти багатіти :lol:

Ну не здасть в оренду, то принаймні коханку буде куди водити.

і синам спадщина, поки що більше плюсів в тій кавалірці біля ЛШРТ
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 20:28

  yama написав:
  Hotab написав:Треба закінчувати школу (для початку отримати повну середню освіту) і :lol:

Пля ви пригадуєте курс 8-10 класу ? Ви Використовуйте в житті або еа роботі інтеграли похідні доводите теореми по геометрії? Вираховуєте довжину через косінус та сінус ? Та котангенс щодня в роботі використовуєте ? Може розподіл гороху по кольорах і розміру згідно теорії Менделя генетично розписуєте ? Розказуєте про сплави козаків по дніпру та походи на Візантію, розраховуєте тиск у сполучених резервуарах та вирішуєте завдання з термодинаміки ? Рахуєте тиск фотонів , розраховуєте валентності хім сполук після реакції та їх молярну масу ? Вираховуєте потрібний опір шунта для вимірювання виского струму в колі ? Уоротке питання навіщо це все ? Бо площу кола та довжину гіпотенузи ще у 8-му вчать. Провчитися 5 років у вузі і потім піти манагером торговим регіональним представником продавати фарбу/ алкоголь чи ще щось ? Пля хіба медик, юрист (якщо є гроші на ліцензію адвоката або звязки батьків щоб стати прокурором) , навіть не знаю який диплом зараз потрібен реально , а не для протирання штанів . Може хіба щось з популярних спеціальностей топ 5 ВУЗів України типу Києво могилянки, УКУ, Київського політеху, київський медичний що там ще є ? Але там або конкурс офігеть який , або бабла немерянно за рік відвалити. Інакше протирання штанів не більше.

основна користь від математики в тому, що розвиває абстрактне мислення, а не те що ви думаєте
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 20:36

flyman

і синам спадщина, поки що більше плюсів в тій кавалірці біля ЛШРТ


Сини ще не факт що залишаться в Україні. Зі слів нашого мрійника про легкі гроші, сини якраз навчаються нормально і після 8 класу вже НЕсільської школи планують навчатись далі, включно з ВУЗами.
Але те, що вони жили в 1к вчотирьох , коли тато морозив гроші в замороженому недобуді будуть згадувати точно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 20:45

  Hotab написав:flyman

і синам спадщина, поки що більше плюсів в тій кавалірці біля ЛШРТ


Сини ще не факт що залишаться в Україні. Зі слів нашого мрійника про легкі гроші, сини якраз навчаються нормально і після 8 класу вже НЕсільської школи планують навчатись далі, включно з ВУЗами.
Але те, що вони жили в 1к вчотирьох , коли тато морозив гроші в замороженому недобуді будуть згадувати точно.

В Охайо 200куе відчувається як $400K в SF, CA. (c)(tm)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 20:50

  Hotab написав:flyman

і синам спадщина, поки що більше плюсів в тій кавалірці біля ЛШРТ


Сини ще не факт що залишаться в Україні. Зі слів нашого мрійника про легкі гроші, сини якраз навчаються нормально і після 8 класу вже НЕсільської школи планують навчатись далі, включно з ВУЗами.
Але те, що вони жили в 1к вчотирьох , коли тато морозив гроші в замороженому недобуді будуть згадувати точно.

економили. На собі.
Буває.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 20:52

  Hotab написав:flyman головне щоб не спрацювало в зворотньому напрямку, коли на зустріч для розрахунку прийде ТЦК і забере лорда без сітківки. І далі можна роками жити безкоштовно , бо родичів і друзів, хто б прийшов виганяти - нема. 😅

Значить, комусь повезе.
Frant
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