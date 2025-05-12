|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 тра, 2025 20:05
барабашов написав:Коммуналка(и мебель по моему опыту) - в подарок?
ні, комуналь сплачує орендар
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1601
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 17 тра, 2025 20:23
Bolt написав: Hotab написав: Wirująświatła написав:Успіх
лучше бандитов которые ласково объяснят что за оборванные шланги потом у людей почему-то бывает сотрясение мозга. но это дурацкий кейс. надо смотреть кого берешь.
Успіх з тонкою кішкою хоче шарових грошей, і ще навіть при незданому (багато разів відкладеному) новобуді , починає підозрювати, що його будуть посилати орендарі 😅
Що придуркувато гигикати «як так?» перед орендарем, який не хоче платити, не вийде. І усвідомлює , що зробити нічого не зможе. Бо ні розмовно-інтелектуальні скіли не розвинені, ні біцепси, щоб своїм виглядом лякати, не розвинені.
Так а чим думав, коли купував під оренду? Та ще і коли своя сімʼя живе вчотирьох в 1к..
дурні бо бідні, а бідні бо дурні.
Треба закінчувати школу (для початку отримати повну середню освіту) і шукати нормальну роботу, інакше грошей не буде. Це в армії за «мити снаряди і заряджати рації» в тилу платили (деякий час) по 100+ к грн . А тут треба працювати.
Думати діяти багатіти
Ну не здасть в оренду, то принаймні коханку буде куди водити.
і синам спадщина, поки що більше плюсів в тій кавалірці біля ЛШРТ
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39534
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 2828 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 17 тра, 2025 20:28
yama написав: Hotab написав:
Треба закінчувати школу (для початку отримати повну середню освіту) і
Пля ви пригадуєте курс 8-10 класу ? Ви Використовуйте в житті або еа роботі інтеграли похідні доводите теореми по геометрії? Вираховуєте довжину через косінус та сінус ? Та котангенс щодня в роботі використовуєте ? Може розподіл гороху по кольорах і розміру згідно теорії Менделя генетично розписуєте ? Розказуєте про сплави козаків по дніпру та походи на Візантію, розраховуєте тиск у сполучених резервуарах та вирішуєте завдання з термодинаміки ? Рахуєте тиск фотонів , розраховуєте валентності хім сполук після реакції та їх молярну масу ? Вираховуєте потрібний опір шунта для вимірювання виского струму в колі ? Уоротке питання навіщо це все ? Бо площу кола та довжину гіпотенузи ще у 8-му вчать. Провчитися 5 років у вузі і потім піти манагером торговим регіональним представником продавати фарбу/ алкоголь чи ще щось ? Пля хіба медик, юрист (якщо є гроші на ліцензію адвоката або звязки батьків щоб стати прокурором) , навіть не знаю який диплом зараз потрібен реально , а не для протирання штанів . Може хіба щось з популярних спеціальностей топ 5 ВУЗів України типу Києво могилянки, УКУ, Київського політеху, київський медичний що там ще є ? Але там або конкурс офігеть який , або бабла немерянно за рік відвалити. Інакше протирання штанів не більше.
основна користь від математики в тому, що розвиває абстрактне мислення, а не те що ви думаєте
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39534
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 2828 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 17 тра, 2025 20:36
flyman
і синам спадщина, поки що більше плюсів в тій кавалірці біля ЛШРТ
Сини ще не факт що залишаться в Україні. Зі слів нашого мрійника про легкі гроші, сини якраз навчаються нормально і після 8 класу вже НЕсільської школи планують навчатись далі, включно з ВУЗами.
Але те, що вони жили в 1к вчотирьох , коли тато морозив гроші в замороженому недобуді будуть згадувати точно.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15109
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2391 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
2
Додано: Суб 17 тра, 2025 20:45
Hotab написав:flyman
і синам спадщина, поки що більше плюсів в тій кавалірці біля ЛШРТ
Сини ще не факт що залишаться в Україні. Зі слів нашого мрійника про легкі гроші, сини якраз навчаються нормально і після 8 класу вже НЕсільської школи планують навчатись далі, включно з ВУЗами.
Але те, що вони жили в 1к вчотирьох , коли тато морозив гроші в замороженому недобуді будуть згадувати точно.
В Охайо 200куе відчувається як $400K в SF, CA. (c)(tm)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39534
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 2828 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 17 тра, 2025 20:50
Hotab написав:flyman
і синам спадщина, поки що більше плюсів в тій кавалірці біля ЛШРТ
Сини ще не факт що залишаться в Україні. Зі слів нашого мрійника про легкі гроші, сини якраз навчаються нормально і після 8 класу вже НЕсільської школи планують навчатись далі, включно з ВУЗами.
Але те, що вони жили в 1к вчотирьох , коли тато морозив гроші в замороженому недобуді будуть згадувати точно.
економили. На собі.
Буває.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23245
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1756 раз.
- Подякували: 2575 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 17 тра, 2025 20:52
Hotab написав:flyman
головне щоб не спрацювало в зворотньому напрямку, коли на зустріч для розрахунку прийде ТЦК і забере лорда без сітківки. І далі можна роками жити безкоштовно , бо родичів і друзів, хто б прийшов виганяти - нема. 😅
Значить, комусь повезе.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23245
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1756 раз.
- Подякували: 2575 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Faceless
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|123059
|32032633
|
Нед 18 тра, 2025 00:18
Frant
|
|10247
|7303898
|
П'ят 16 тра, 2025 15:35
akurt
|
|10444
|6467748
|
Пон 12 тра, 2025 22:59
Hotab
|