|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 тра, 2025 19:15
Hotab написав:
У вас відмова одного двигуна
Я би вже памперс змінив, а ще потрібно шось розрахувать?
другий тягне так, що літак (вертоліт) йде лише зі зниженням з вертикальною 2м/с при швидкості 200 км/год. В горизонті йти не хоче (не вистачає потужності). Ваша висота 4000 метрів MSL, а аеродром (майданчик) на висоті 500 метрів MSL. До аеродрому (чужого) 10 км, а до свого 15 км. Ви дотягнете чи ні? А до того що дальше дотягнете ? А до якого дотягнете?
Висота 3500 м
200 км/год (~55,56 м/с)
Зниження 3500/2= на все про все в нас 1750 секунд, за цей час максимально пролетить 55*1750=96250 м=96 км
Для більш точного розрахунку швидкість та напрямок вітру, але в даному випадку дотягне до всіх аеродромів.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3032
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 18 тра, 2025 23:08
відкриваєш гілку оренди хати в Києві, а тут літаки, вертольоти))
хлопці, аеродром шириною максимум 2 метри, кувиркатись і робити любов достатньо
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5004
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 19 тра, 2025 00:51
Бетон написав:
відкриваєш гілку оренди хати в Києві, а тут літаки, вертольоти))
хлопці, аеродром шириною максимум 2 метри, кувиркатись і робити любов достатньо
А якщо аеродром щодня, а любов по святам, тоді як?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15153
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2397 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|123073
|32041327
|
Пон 19 тра, 2025 00:17
Hotab
|
|10449
|6468944
|
|
|10248
|7304862
|
Нед 18 тра, 2025 08:31
BIGor
|