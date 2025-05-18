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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2532253325342535
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 19:15

  Hotab написав:У вас відмова одного двигуна

Я би вже памперс змінив, а ще потрібно шось розрахувать? :shock:
другий тягне так, що літак (вертоліт) йде лише зі зниженням з вертикальною 2м/с при швидкості 200 км/год. В горизонті йти не хоче (не вистачає потужності). Ваша висота 4000 метрів MSL, а аеродром (майданчик) на висоті 500 метрів MSL. До аеродрому (чужого) 10 км, а до свого 15 км. Ви дотягнете чи ні? А до того що дальше дотягнете ? А до якого дотягнете?

Висота 3500 м
200 км/год (~55,56 м/с)
Зниження 3500/2= на все про все в нас 1750 секунд, за цей час максимально пролетить 55*1750=96250 м=96 км
Для більш точного розрахунку швидкість та напрямок вітру, але в даному випадку дотягне до всіх аеродромів.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 23:08

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

відкриваєш гілку оренди хати в Києві, а тут літаки, вертольоти))
хлопці, аеродром шириною максимум 2 метри, кувиркатись і робити любов достатньо
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 00:51

  Бетон написав:відкриваєш гілку оренди хати в Києві, а тут літаки, вертольоти))
хлопці, аеродром шириною максимум 2 метри, кувиркатись і робити любов достатньо

А якщо аеродром щодня, а любов по святам, тоді як? :lol:
Hotab
 
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