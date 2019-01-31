Порошенко: це не перемога над Росією, над Кремлем - а бороть

tiscov
Читаю и умиляюсь.
Да вам хоть цены снизь, хоть даром отдай, все равно спасибо не скажете, а гадостей вывернене предостаточно. Вот откуда такая ментальность, интересно просто.
Нет пророка в своем отечестве.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 вер, 2013 10:04
tiscov
Читаю и умиляюсь.
Да вам хоть цены снизь, хоть даром отдай, все равно спасибо не скажете, а гадостей вывернене предостаточно. Вот откуда такая ментальность, интересно просто.
Нет пророка в своем отечестве.
Додано: Сер 18 вер, 2013 09:08
Намекну...
ЕС и РФ находятся на разных (мягко говоря) ступенях развития капиталистической формации.
Мало того, имеют разные модели: рыночный (насколько это ныне возможно) капитализм и государственный капитализм.
Естественно, что обе стороны стремятся расширить свой рынок за счет увеличения интеграции с Украиной. Естественно, более слабое украинское общество будет источником прибыли.
Естественно, кроме проигрышей от интеграции есть ряд преимуществ.
Но, как сказал один форумчанин (Мыцик):
Додано: Чет 19 вер, 2013 05:58
Re: Порошенко: це не перемога над Росією, над Кремлем - а бо
Додано: Нед 03 лют, 2019 02:34
Когда он вкидывался в Майданс у Пети было меньше лярда. Теперь больше 10. Вот вам и пэрэмога
|