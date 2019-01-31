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Порошенко: це не перемога над
Росією, над Кремлем - а бороть

Порошенко: це не перемога над Росією, над Кремлем - а бороть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2013 10:04

tiscov

Читаю и умиляюсь.
Да вам хоть цены снизь, хоть даром отдай, все равно спасибо не скажете, а гадостей вывернене предостаточно. Вот откуда такая ментальность, интересно просто.
Нет пророка в своем отечестве.
bilbao
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2013 09:08

  zeleniy написав:
  detroytred написав:Разница между ЕС и РФ (то есть к какой песочнице рано или поздно, но всё же примкнут местные олигархи) --- огромна.


Не поясните?

Намекну...

ЕС и РФ находятся на разных (мягко говоря) ступенях развития капиталистической формации.
Мало того, имеют разные модели: рыночный (насколько это ныне возможно) капитализм и государственный капитализм.

Естественно, что обе стороны стремятся расширить свой рынок за счет увеличения интеграции с Украиной. Естественно, более слабое украинское общество будет источником прибыли.
Естественно, кроме проигрышей от интеграции есть ряд преимуществ.

Но, как сказал один форумчанин (Мыцик):
может для страны в целом тс и хорошо, но для отдельно-взятого украинца -- полный шлак.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2013 05:58

Re: Порошенко: це не перемога над Росією, над Кремлем - а бо

  detroytred написав:Намекну...

ЕС и РФ находятся на разных (мягко говоря) ступенях развития капиталистической формации.


Це зрозуміло. Я хотів почути від вас різницю між ЄС та РФ,з точки зору вибору - точки зору вибору України та наслідків такого вибору.
zeleniy
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 02:34

Когда он вкидывался в Майданс у Пети было меньше лярда. Теперь больше 10. Вот вам и пэрэмога
priem_metalla86
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