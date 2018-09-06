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Скільки коштує узаконити будинок
і що цьому може перешкодити

Скільки коштує узаконити будинок і що цьому може перешкодити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2013 16:41

Скільки коштує узаконити будинок і що цьому може перешкодити

Пропонуємо до обговорення:
Експерти допомогли розібратися в тому, як правильно оформити самобуд

Дивися повний текст Скільки коштує узаконити будинок і що цьому може перешкодити.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2013 16:41

Очередная глупая статья… и содержание!
Никто ничего не узаконивает!
Зачем?!
Что бы продать? А зачем продавать?
А! чтобы платить налоги на недвижимость!
А с недостроя налоги не платят!
Всем понятно?!
укрхлам
 
 
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2013 21:05

Ну это правильное суждение, но Вы плохо знаете покращувачей, если думаете так легко от них отделаться. Это тщательно разработанная и внедренная система изъятия денег у населения, которая ведет вплоть до самого верха. Донбасс порожняк в своих карманах не любит. Если у вас дом не введен в эксплуатацию, к нему не подключат ни электроэнергию, ни газ. Если обнаружат, что вы построили дом без разрешения или живете без ввода в эксплуатацию (это касается домов после 1992 года) то приходит инспектор и выписывает штраф от 1000 до 10000, в зависимости от размеров строения, а также предписание в трехмесячный срок устранить нарушение: или узаконить, или снести строение. Через три месяца новая проверка и новый штраф, и т.д. Статья рекламная, но действительно покращувачи приняли такой порядок, что пройти его самостоятельно невозможно. Так что статья - реклама ускорителей процесса, которые тоже включены в эту систему.
WBR, YuriY
optimist
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2013 11:03

Re: Скільки коштує узаконити будинок і що цьому може перешко

Интересно, по упрощенной процедуре гараж в киеве можно узаконить?
и сколько это может стоить?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2013 12:46

Re: Скільки коштує узаконити будинок і що цьому може перешко

Статья для чебурашек.
Все т.н "спрощени процедуры" - это значит одно - народу стало проще расставаться со своими деньгами, смотрите на мир проще - передавайте деньги нам - чиновникам и решателям. Статья - реклама йуристав-решателей ( люди, которые передают ваши 10 долл за квадратный метр, беря за это еще свои 5 долл - все - на этом вся "юриспруденция"). Реклама на бигбордах о "помощи" при вводе в эксплуатацию говорит не только о потребностях и возможностях, но прежде всего о том, что ГАСК, в который без денег уже не пускают - это сегодня обнаглевший беспредельщик и вымогатель под крышей ПР, который ничего и никого не боится. В ГАСКе все только за бабло -со всех ( и Киевгорстрои, и депутаты и самые уважаемые застройщики и иже с ними и физлица - от мала до велика). ГАСК уже пошел дальше -создал свое частное БТИ, которое тоже молотит по 2-3 долл за кв.м. и только с этого БТИ ГАСК принимает тех паспорта, остальных - в долгий ящик на 1-2 года . Т.е. полнейший беспределище !!! Если хотите что-то узнать о вводе в експлуатацию - почитайте форумы на строительных сайтах - там романы можно писать о борьбе отдельных людей с этой системой вымогательства, хамства и невежества (т.е. ГАСКом). То же самое и в "рехвормированных и спрощенных" земресурсах, регистрационной службе и т.д. - сплошь и рядом одно скотство и вымогательсво. Лично я , чтоб далеко не ходить, сам с этим сталкивался и сталкиваюсь и понимаю одно - с этого криминального круга выход один - уничтожение действующей коррупционной системы власти - с самого низа до самого Харанта.
vasiliy1901
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2013 15:29

vasiliy1901

Вот правильно написал.
Все кто с этими проблемами сталкивался лично, может только так и написать.
Потому что именно так и есть.
horrr
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 13:29

http://legalhome.com.ua/ru
Автор пропустил:Узаконивание дома (самостроя) - это правовой процесс, предусматривающий приведение к требованиям законного состояния фактически существующего здания, сооружения, хозяйственной постройки путем разработки планировочной строительной документации, подачи уведомления или разрешения о начале строительных работ, проведении технической инвентаризации, введенные в эксплуатацию и последующей правовом закреплении посредством государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество. Источник:
OLGA1987
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 22:44

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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 14:50

Много юридических компаний цены на глаз устанавливают, но не все, например юристы Legal Home декларируют точною цену, узнать: какая <a href="http://legalhome.com.ua/ru/poryadok-oplaty-tsena-za-uslugi">цена узаконить самострой.</a>
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