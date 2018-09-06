Скільки коштує узаконити будинок і що цьому може перешкодити

Додано: П'ят 20 вер, 2013 12:46

Статья для чебурашек.

Все т.н "спрощени процедуры" - это значит одно - народу стало проще расставаться со своими деньгами, смотрите на мир проще - передавайте деньги нам - чиновникам и решателям. Статья - реклама йуристав-решателей ( люди, которые передают ваши 10 долл за квадратный метр, беря за это еще свои 5 долл - все - на этом вся "юриспруденция"). Реклама на бигбордах о "помощи" при вводе в эксплуатацию говорит не только о потребностях и возможностях, но прежде всего о том, что ГАСК, в который без денег уже не пускают - это сегодня обнаглевший беспредельщик и вымогатель под крышей ПР, который ничего и никого не боится. В ГАСКе все только за бабло -со всех ( и Киевгорстрои, и депутаты и самые уважаемые застройщики и иже с ними и физлица - от мала до велика). ГАСК уже пошел дальше -создал свое частное БТИ, которое тоже молотит по 2-3 долл за кв.м. и только с этого БТИ ГАСК принимает тех паспорта, остальных - в долгий ящик на 1-2 года . Т.е. полнейший беспределище !!! Если хотите что-то узнать о вводе в експлуатацию - почитайте форумы на строительных сайтах - там романы можно писать о борьбе отдельных людей с этой системой вымогательства, хамства и невежества (т.е. ГАСКом). То же самое и в "рехвормированных и спрощенных" земресурсах, регистрационной службе и т.д. - сплошь и рядом одно скотство и вымогательсво. Лично я , чтоб далеко не ходить, сам с этим сталкивался и сталкиваюсь и понимаю одно - с этого криминального круга выход один - уничтожение действующей коррупционной системы власти - с самого низа до самого Харанта.