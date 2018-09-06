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Скільки коштує узаконити будинок
і що цьому може перешкодити

Скільки коштує узаконити будинок і що цьому може перешкодити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 18:13

Ця новація має спростити процедуру легалізації самобудів – таку думку в коментарі 24 каналу висловив експертів
OLGA1987
 
Повідомлень: 47
З нами з: 26.03.19
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