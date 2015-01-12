Почитайте что пишут специалисты в книге Интернет-магазин без правил автор Писарев А.
Тут все описание технологии разбито на простые и понятные этапы, которые проходит абсолютно любой успешный магазин
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: П'ят 11 бер, 2016 19:20
Почитайте что пишут специалисты в книге Интернет-магазин без правил автор Писарев А.
Тут все описание технологии разбито на простые и понятные этапы, которые проходит абсолютно любой успешный магазин
Додано: П'ят 15 кві, 2016 12:47
forumint Создать о его можно на этой базе . по поводу заказов не соглашусь. так как пром нужно проплачивать .возможно после года раскрутки (читать финансовых вливаний) он и будет работать
Додано: Чет 02 чер, 2016 21:45
Re: Хочу заказать интернет-магазин
Могу сверстать шаблон.
И натянуть на платформу.
Но дизайном не занимаюсь.
Додано: Суб 29 гру, 2018 13:33
Re: Хочу заказать интернет-магазин
Недавно оптимизировали свой интернет-магазин электроники
Расскажу по полочкам для интересующихся.
CMS- Wordpress, что и Вам рекомендую, очень легко править, дешевле работа программиста, много плагинов есть в интернете. По плагинам- рекомендую сразу Yoast (можно заменить на аналоги), Redirection (при изменении адресов и, например, 404 страницах), Woocommerce, Compress JPEG & PNG images, All-in-One WP Migration.
Я бы нанял недорого хорошего SEO-специалиста и программиста, поскольку может быть много работ по сайту, если капитально все менять. По стоимости- стартует минимум от 600-700$, если все делать на совесть.
Ну и смотрите на конкуренцию в нише, возможно, уже поздно открывать свое дело. Если есть вопросы- пишите в личку или в тему.
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