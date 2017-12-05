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Інвестиції в ІТ проекти

Інвестиції в ІТ проекти
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2017 08:11

IT

v0909 Добрый день. Есть реально рабочий АЙТИ бизнес с отчетностью за 2015-2016 гг .Нужны инвестиции. Так как основа остается таже но меняется место бизнеса и програмно-техническая часть. Куда писать? Скайп , имейл?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 жов, 2017 09:30

Партнерство

v0909
Добрый день!
Как с Вами связаться? Напишите мне на почту nosenkocc@gmail.com, пожалуйста.
nosenkovn
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:37

шукаю партнерів,інвестиції

Доброго дня.Мене звати Олег.І в мене є десятки цікавих бізнес моделей з пізнішим продажем їх по франшизі.Від $20-50 тис до декількох мільйонів доларів.Всі бізне-моделі можна інтегрувати
в мобільний додаток Most Needed App($500000)-один додаток на всі випадки життя(B2b, b2c,marketplace).В його основі лежить мій 5 річний досвід вивчення
сфери послуг,інтернету,маркетингу,економічних потреб суспільства,статистики...звідси і з"явились такі бізнес моделі:VR інтернет-магазин,смарт меблі,
точки 3D друку,продакшн студія,венчурний фонд....та інші.Буду радий плідній співпраці.
zhyvon@ukr.net
+380685943294
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:27

производство нового медицинского прибора

all_universe Уважаемый инвестор одной из больших социальных проблем в Украине является высокая смертность и инвалидность после инсульта, которые ежегодно поражают 120000 украинцев. Для решения этой проблемы я разработал новый медицинский прибор (патент Украины), необходимый для выявления степени (от I до X) развития тромбообразования и выполнения быстрой (в течение 4-6 дней)эффективной индивидуальной фармакологической профилактики инсульта в 80% случаях.В Европе и мире подобных устройств нет. Для реализации программы и производства прибора нужны инвестиции ($ 300 000), которые Вы сможете вернуть через 2-3 года. Результаты клинических исследований опубликованы в ж."Врачебное Дело", 2010, № 5-6, стр.3-21. Имеются положительные отзывы Академии Наук и Академических институтов. Жду Ваше предложение. С уважением к Вам автор____д.м.н. С.М. Толстопятов (Киев. Украина).
stolstopyatov6
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