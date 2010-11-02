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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
29%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2017 20:18

  iurii44 написав:
  konokrad написав:Тишком-нишком ставочки тю-тю :mrgreen:
http://www.okcibank.com.ua/uploads/files/product/bpt-fd-20170602-standard.xls

А вам предлагали воспользоваться хорошим столбом. Кто долго думает - тот опаздывает.

Всё, что ни делается – всё к лучшему! © :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2017 10:31

  konokrad написав:
  iurii44 написав:
  konokrad написав:Тишком-нишком ставочки тю-тю :mrgreen:
http://www.okcibank.com.ua/uploads/files/product/bpt-fd-20170602-standard.xls

А вам предлагали воспользоваться хорошим столбом. Кто долго думает - тот опаздывает.

Всё, что ни делается – всё к лучшему! © :wink:


Интересно получается : когда Вы не зарабатывете (теряете) деньги - это к лучшему?
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2017 11:25

  iurii44 написав:Интересно получается : когда Вы не зарабатывете (теряете) деньги - это к лучшему?

К лучшему - это когда принимаешь решение зарабатывать в другом месте :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2017 16:34

Re: ОКСІ БАНК

застолбила там ставку под 18.5% на 13 месяцев ,но теперь вот думала этот столбик пополнять и читаю в договоре такой пунктик типо банк имеет право инициировать смену процентной ставки. они могут понизить несмотря на то что изначально в договоре по 18.5%?
nadyaslip
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2017 16:52

  nadyaslip написав:застолбила там ставку под 18.5% на 13 месяцев ,но теперь вот думала этот столбик пополнять и читаю в договоре такой пунктик типо банк имеет право инициировать смену процентной ставки. они могут понизить несмотря на то что изначально в договоре по 18.5%?

Право є...але банки цим правом рідко користуються.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:51

Re: ОКСІ БАНК

sportbank.com.ua
Твій мобільний спортивний банк

ps Засветили инфу на "красном", https://red-forum.com/showthread.php?t=32322
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:54

Re: ОКСІ БАНК

MASolomko написав:sportbank.com.ua
Твій мобільний спортивний банк

ps Засветили инфу на "красном", https://red-forum.com/showthread.php?t=32322
Ещё не стартанули, только команду собирают
anis
 
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