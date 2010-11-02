застолбила там ставку под 18.5% на 13 месяцев ,но теперь вот думала этот столбик пополнять и читаю в договоре такой пунктик типо банк имеет право инициировать смену процентной ставки. они могут понизить несмотря на то что изначально в договоре по 18.5%?
nadyaslip написав:застолбила там ставку под 18.5% на 13 месяцев ,но теперь вот думала этот столбик пополнять и читаю в договоре такой пунктик типо банк имеет право инициировать смену процентной ставки. они могут понизить несмотря на то что изначально в договоре по 18.5%?
Право є...але банки цим правом рідко користуються.
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