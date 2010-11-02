ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 чер, 2017 20:18
iurii44 написав:
А вам предлагали воспользоваться хорошим столбом. Кто долго думает - тот опаздывает.
Всё, что ни делается – всё к лучшему! ©
konokrad
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Додано: Нед 11 чер, 2017 10:31
konokrad написав: iurii44 написав:
А вам предлагали воспользоваться хорошим столбом. Кто долго думает - тот опаздывает.
Всё, что ни делается – всё к лучшему! ©
Интересно получается : когда Вы не зарабатывете (теряете) деньги - это к лучшему?
Практикующий вкладчик.
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iurii44
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Додано: Нед 11 чер, 2017 11:25
iurii44 написав:
Интересно получается : когда Вы не зарабатывете (теряете) деньги - это к лучшему?
К лучшему - это когда принимаешь решение зарабатывать в другом месте
konokrad
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Додано: Вів 25 лип, 2017 16:34
застолбила там ставку под 18.5% на 13 месяцев ,но теперь вот думала этот столбик пополнять и читаю в договоре такой пунктик типо банк имеет право инициировать смену процентной ставки. они могут понизить несмотря на то что изначально в договоре по 18.5%?
nadyaslip
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Додано: Вів 25 лип, 2017 16:52
nadyaslip написав:
застолбила там ставку под 18.5% на 13 месяцев ,но теперь вот думала этот столбик пополнять и читаю в договоре такой пунктик типо банк имеет право инициировать смену процентной ставки. они могут понизить несмотря на то что изначально в договоре по 18.5%?
Право є...але банки цим правом рідко користуються.
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:51
sportbank.com.ua Твій мобільний спортивний банк
ps Засветили инфу на "красном",
https://red-forum.com/showthread.php?t=32322
MASolomko
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:54
Ещё не стартанули, только команду собирают
anis
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:38
Очередные балаболы-плагиаторы типа туду
mustbe
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:11
Жесть банка. Последняя инфа на сайте в марте. Нет никаких данных о ставках. Кому такая банка нужна если она не нужна своим же?
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
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