Почему? Я уже больше месяца пользуюсь. Поддержка давно работает. Карты уже несколько месяцев раздают в мфо и отделениях окси-банка.
Пока правда еще не до конца скопировали приложение монобанка, нет ни кредитов, ни депозитов, ни стикеров.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 17:24
Додано: Суб 07 вер, 2019 17:36
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