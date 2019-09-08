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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 17:24
anis написав:
Ещё не стартанули, только команду собирают
Почему? Я уже больше месяца пользуюсь. Поддержка давно работает. Карты уже несколько месяцев раздают в мфо и отделениях окси-банка.
Пока правда еще не до конца скопировали приложение монобанка, нет ни кредитов, ни депозитов, ни стикеров.
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Bosstone
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Додано: Суб 07 вер, 2019 17:36
mustbe написав:
Очередные балаболы-плагиаторы типа туду
Зато они уже по всей стране работают, как я понимаю. А туду даже в Харькове никак не запустит получение карты.
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Bosstone
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Додано: Нед 08 вер, 2019 15:00
Bosstone написав: anis написав:
Ещё не стартанули, только команду собирают
Почему? Я уже больше месяца пользуюсь. Поддержка давно работает. Карты уже несколько месяцев раздают в мфо и отделениях окси-банка.
Пока правда еще не до конца скопировали приложение монобанка, нет ни кредитов, ни депозитов, ни стикеров.
Так релиза ещё нет, все на бете пока что.
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anis
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Додано: Нед 08 вер, 2019 15:33
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MASolomko
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Додано: Нед 08 вер, 2019 15:46
Что выдают в курсе, у самого есть, но при этом в бете, моно так же стартовал.
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anis
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Додано: Нед 08 вер, 2019 15:57
anis написав: Bosstone написав: anis написав:
Ещё не стартанули, только команду собирают
Почему? Я уже больше месяца пользуюсь. Поддержка давно работает. Карты уже несколько месяцев раздают в мфо и отделениях окси-банка.
Пока правда еще не до конца скопировали приложение монобанка, нет ни кредитов, ни депозитов, ни стикеров.
Так релиза ещё нет, все на бете пока что.
Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.
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Bosstone
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