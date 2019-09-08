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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
29%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:24

  anis написав:Ещё не стартанули, только команду собирают

Почему? Я уже больше месяца пользуюсь. Поддержка давно работает. Карты уже несколько месяцев раздают в мфо и отделениях окси-банка.
Пока правда еще не до конца скопировали приложение монобанка, нет ни кредитов, ни депозитов, ни стикеров.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:36

  mustbe написав:Очередные балаболы-плагиаторы типа туду

Зато они уже по всей стране работают, как я понимаю. А туду даже в Харькове никак не запустит получение карты.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 15:00

Re: ОКСІ БАНК

Bosstone написав:
  anis написав:Ещё не стартанули, только команду собирают

Почему? Я уже больше месяца пользуюсь. Поддержка давно работает. Карты уже несколько месяцев раздают в мфо и отделениях окси-банка.
Пока правда еще не до конца скопировали приложение монобанка, нет ни кредитов, ни депозитов, ни стикеров.
Так релиза ещё нет, все на бете пока что.
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 15:33

Re: ОКСІ БАНК

anis, карты уже получают https://red-forum.com/showpost.php?p=15 ... stcount=27
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 15:46

Re: ОКСІ БАНК

MASolomko написав:anis, карты уже получают https://red-forum.com/showpost.php?p=15 ... stcount=27
Что выдают в курсе, у самого есть, но при этом в бете, моно так же стартовал.
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 15:57

  anis написав:
Bosstone написав:
  anis написав:Ещё не стартанули, только команду собирают

Почему? Я уже больше месяца пользуюсь. Поддержка давно работает. Карты уже несколько месяцев раздают в мфо и отделениях окси-банка.
Пока правда еще не до конца скопировали приложение монобанка, нет ни кредитов, ни депозитов, ни стикеров.
Так релиза ещё нет, все на бете пока что.


Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.
Bosstone
 
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