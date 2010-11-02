RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
29%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:05

  novichok написав:А тарифы на карту можно где-то глянуть?

https://sportbank.com.ua/taryfy
в оферте 12% вместо 2%
зарегился сегодня утром на сайте до сих пор на почте тишина...
isen
 
Повідомлень: 423
З нами з: 21.12.15
Подякував: 67 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:15

  isen написав:
  novichok написав:А тарифы на карту можно где-то глянуть?

https://sportbank.com.ua/taryfy
в оферте 12% вместо 2%
зарегился сегодня утром на сайте до сих пор на почте тишина...

А зачем региться на сайте, если есть прямые ссылки?
https://play.google.com/apps/testing/co ... .sportbank
https://testflight.apple.com/join/kcyd31fG
Это как с моней, быстрее было самому скачать, чем ждать с моря погоды.
Bosstone
 
Повідомлень: 1303
З нами з: 21.04.10
Подякував: 594 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, melkh, wig і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1638, 1639, 1640
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16391 2328879
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 13:39
v57
Альфа-Банк 1 ... 7598, 7599, 7600
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
75996 9022700
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 13:25
mustbe
Банк Глобус 1 ... 537, 538, 539
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5386 707690
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 13:01
ol_zy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.