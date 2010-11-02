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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:05
https://sportbank.com.ua/taryfy
novichok написав:
А тарифы на карту можно где-то глянуть?
в оферте 12% вместо 2%
зарегился сегодня утром на сайте до сих пор на почте тишина...
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:15
isen написав:
https://sportbank.com.ua/taryfy
novichok написав:
А тарифы на карту можно где-то глянуть?
в оферте 12% вместо 2%
зарегился сегодня утром на сайте до сих пор на почте тишина...
А зачем региться на сайте, если есть прямые ссылки? https://play.google.com/apps/testing/co ... .sportbankhttps://testflight.apple.com/join/kcyd31fG
Это как с моней, быстрее было самому скачать, чем ждать с моря погоды.
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