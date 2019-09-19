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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
29%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:05

  novichok написав:А тарифы на карту можно где-то глянуть?

https://sportbank.com.ua/taryfy
в оферте 12% вместо 2%
зарегился сегодня утром на сайте до сих пор на почте тишина...
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:15

  isen написав:
  novichok написав:А тарифы на карту можно где-то глянуть?

https://sportbank.com.ua/taryfy
в оферте 12% вместо 2%
зарегился сегодня утром на сайте до сих пор на почте тишина...

А зачем региться на сайте, если есть прямые ссылки?
https://play.google.com/apps/testing/co ... .sportbank
https://testflight.apple.com/join/kcyd31fG
Это как с моней, быстрее было самому скачать, чем ждать с моря погоды.
Bosstone
 
Повідомлень: 1313
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:53

А скажите здесь нету как в котобанке бонус за приведи друга?
Митяйка
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 08:30

  Митяйка написав:А скажите здесь нету как в котобанке бонус за приведи друга?

Немає і напевно не буде ((( поки тестування (((
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:42

  Bosstone написав:
  isen написав:
  novichok написав:А тарифы на карту можно где-то глянуть?

https://sportbank.com.ua/taryfy
в оферте 12% вместо 2%
зарегился сегодня утром на сайте до сих пор на почте тишина...

А зачем региться на сайте, если есть прямые ссылки?
https://play.google.com/apps/testing/co ... .sportbank
https://testflight.apple.com/join/kcyd31fG
Это как с моней, быстрее было самому скачать, чем ждать с моря погоды.


Так 12 на остаток или 2? :)
jurasja
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