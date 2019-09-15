в оферте 12% вместо 2%
зарегился сегодня утром на сайте до сих пор на почте тишина...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 11:05
в оферте 12% вместо 2%
зарегился сегодня утром на сайте до сих пор на почте тишина...
Додано: Вів 10 вер, 2019 13:15
А зачем региться на сайте, если есть прямые ссылки?
Это как с моней, быстрее было самому скачать, чем ждать с моря погоды.
Додано: Пон 16 вер, 2019 08:30
Додано: Чет 19 вер, 2019 21:42
Так 12 на остаток или 2?
Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:44
Все таки 2,підтримка підтвердилася,а ле може збільшать,може коли вийдуть бети
Додано: Пон 30 вер, 2019 18:41
Кто знает, банкоматные лимиты других банков по картам ОКСИ мизерные как для всех чужаков, типа того, что по тысяче за подход, или есть партнёры, дающие поболе?
Додано: Пон 30 вер, 2019 20:50
города выдачи SportBank
klug Актуальный перечень в телеге банка в поддержке можно узнать.
Поддержка дала такой список городов на 15-09-2019:
Александрия
Борисполь
Винница
Днепр
Житомир
Запорожье
Золотоноша
Киев
Конотоп
Кривой Рог
Кропивницкий
Львов
Мелитополь
Николаев
Никополь
Новоград-Волынский
Одесса
Подольск
Смила
Стрый
Сумы
Тернополь
Фастов
Червоноград
Черкасы
|