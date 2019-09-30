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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:18
klug написав:STIGA
Дякую, мені вже відповіли на попередній сторінці. Усе ж поки вирішив зачекати і не світити свій паспорт у Файній готівці - єдиній точці видачі у моєму місті. Видимі переваги поки не перекривають ризики.
Паспорт тільки для підтвердження особистості,його не фоткають і нічого з ним роблять. Боятися немає чого.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:27
А как кредлимиты наливают, щедро?
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demichh
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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:36
demichh написав:
А как кредлимиты наливают, щедро?
Пока вообще не наливают. Обещают позже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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