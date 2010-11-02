Паспорт тільки для підтвердження особистості,його не фоткають і нічого з ним роблять. Боятися немає чого.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:18
Паспорт тільки для підтвердження особистості,його не фоткають і нічого з ним роблять. Боятися немає чого.
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:36
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:37
А в чому цімес?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:40
Re: ОКСІ БАНК
Видимо, в градуализме.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:41
Особого цимеса нет. Пока. Может добавят, как запустятся типа официально
Резервная карта "про запас".
Бета-тестируем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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