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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:18
klug написав:STIGA
Дякую, мені вже відповіли на попередній сторінці. Усе ж поки вирішив зачекати і не світити свій паспорт у Файній готівці - єдиній точці видачі у моєму місті. Видимі переваги поки не перекривають ризики.
Паспорт тільки для підтвердження особистості,його не фоткають і нічого з ним роблять. Боятися немає чого.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:27
А как кредлимиты наливают, щедро?
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demichh
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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:36
demichh написав:
А как кредлимиты наливают, щедро?
Пока вообще не наливают. Обещают позже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 01 жов, 2019 16:37
Вкладчик1234 написав: demichh написав:
А как кредлимиты наливают, щедро?
Пока вообще не наливают. Обещают позже
А в чому цімес?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 16:40
Видимо, в градуализме.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 16:41
Квесторе_поверніться написав:
А в чому цімес?
Особого цимеса нет. Пока. Может добавят, как запустятся типа официально
Резервная карта "про запас".
Бета-тестируем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 01 жов, 2019 18:55
Вкладчик1234 написав: Квесторе_поверніться написав:
А в чому цімес?
Особого цимеса нет. Пока. Может добавят, как запустятся типа официально
Резервная карта "про запас".
Бета-тестируем
Ктати, да. Карта красивая. Мне нравится
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jurasja
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