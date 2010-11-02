ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:18
klug написав: STIGA
Дякую, мені вже відповіли на попередній сторінці. Усе ж поки вирішив зачекати і не світити свій паспорт у Файній готівці - єдиній точці видачі у моєму місті. Видимі переваги поки не перекривають ризики.
Паспорт тільки для підтвердження особистості,його не фоткають і нічого з ним роблять. Боятися немає чого.
tarasum
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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:27
А как кредлимиты наливают, щедро?
demichh
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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:36
demichh написав:
А как кредлимиты наливают, щедро?
Пока вообще не наливают. Обещают позже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
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Додано: Вів 01 жов, 2019 16:37
Вкладчик1234 написав: demichh написав:
А как кредлимиты наливают, щедро?
Пока вообще не наливают. Обещают позже
А в чому цімес?
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 29544
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1491 раз.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 16:40
Видимо, в градуализме.
Esq
Повідомлень: 1403
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Подякували: 189 раз.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 16:41
Квесторе_поверніться написав:
А в чому цімес?
Особого цимеса нет. Пока. Может добавят, как запустятся типа официально
Резервная карта "про запас".
Бета-тестируем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 9414
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6286 раз.
Подякували: 2535 раз.
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3
1
3
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:55
Вкладчик1234 написав: Квесторе_поверніться написав:
А в чому цімес?
Особого цимеса нет. Пока. Может добавят, как запустятся типа официально
Резервная карта "про запас".
Бета-тестируем
Ктати, да. Карта красивая. Мне нравится
jurasja
Повідомлень: 51
З нами з: 14.12.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 19:42
jurasja написав:
Карта красивая.
Фото в студію.
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 29544
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1491 раз.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 20:36
Квесторе_поверніться написав: jurasja написав:
Карта красивая.
Фото в студію.
https://sportbank.com.ua/sb_new/img/card.png
Bosstone
Повідомлень: 1338
З нами з: 21.04.10
Подякував: 596 раз.
Подякували: 136 раз.
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