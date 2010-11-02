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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:18

  klug написав:STIGA
Дякую, мені вже відповіли на попередній сторінці. Усе ж поки вирішив зачекати і не світити свій паспорт у Файній готівці - єдиній точці видачі у моєму місті. Видимі переваги поки не перекривають ризики.

Паспорт тільки для підтвердження особистості,його не фоткають і нічого з ним роблять. Боятися немає чого.
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:27

А как кредлимиты наливают, щедро?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:36

  demichh написав:А как кредлимиты наливают, щедро?

Пока вообще не наливают. Обещают позже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:37

  Вкладчик1234 написав:
  demichh написав:А как кредлимиты наливают, щедро?

Пока вообще не наливают. Обещают позже

А в чому цімес?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:40

Re: ОКСІ БАНК

Видимо, в градуализме.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:41

  Квесторе_поверніться написав:А в чому цімес?

Особого цимеса нет. Пока. Может добавят, как запустятся типа официально
Резервная карта "про запас".
Бета-тестируем :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 9414
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:55

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:А в чому цімес?

Особого цимеса нет. Пока. Может добавят, как запустятся типа официально
Резервная карта "про запас".
Бета-тестируем :)


Ктати, да. Карта красивая. Мне нравится :)
jurasja
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:42

Re: ОКСІ БАНК

  jurasja написав:Карта красивая.

Фото в студію.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:36

  Квесторе_поверніться написав:
  jurasja написав:Карта красивая.

Фото в студію.

https://sportbank.com.ua/sb_new/img/card.png
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:39

Re: ОКСІ БАНК

  Вкладчик1234 написав:Резервная карта "про запас".


прозапас укргаза? :)
+50грн !
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greenozon
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