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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 05:32
greenozon написав: Вкладчик1234 написав:
Резервная карта "про запас".
прозапас укргаза?
Это у вас так,у нас " про запас " это укрсиб,отп и восток
никому не верю
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:54
Bosstone написав:
Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.
Выход по р2р платный.
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Олег1964
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Додано: Пон 07 жов, 2019 13:57
Олег1964 написав: Bosstone написав:
Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.
Выход по р2р платный.
И через свой и через чужой п2п?
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la9
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:51
la9 написав: Олег1964 написав: Bosstone написав:
Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.
Выход по р2р платный.
И через свой и через чужой п2п?
Да.
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Олег1964
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