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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 05:32

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Резервная карта "про запас".


прозапас укргаза? :)

Это у вас так,у нас " про запас " это укрсиб,отп и восток
никому не верю
sens
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Повідомлень: 11598
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 668 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:54

  Bosstone написав:Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.


Выход по р2р платный.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:57

  Олег1964 написав:
  Bosstone написав:Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.


Выход по р2р платный.

И через свой и через чужой п2п?
la9
 
Повідомлень: 1453
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:51

  la9 написав:
  Олег1964 написав:
  Bosstone написав:Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.


Выход по р2р платный.

И через свой и через чужой п2п?

Да.
Олег1964
 
Повідомлень: 356
З нами з: 03.10.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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  #<1 ... 5678
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