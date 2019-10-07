RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 05:32

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Резервная карта "про запас".


прозапас укргаза? :)

Это у вас так,у нас " про запас " это укрсиб,отп и восток
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11598
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:54

  Bosstone написав:Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.


Выход по р2р платный.
Олег1964
 
Повідомлень: 357
З нами з: 03.10.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:57

  Олег1964 написав:
  Bosstone написав:Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.


Выход по р2р платный.

И через свой и через чужой п2п?
la9
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 02.07.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:51

  la9 написав:
  Олег1964 написав:
  Bosstone написав:Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.


Выход по р2р платный.

И через свой и через чужой п2п?

Да.
Олег1964
 
Повідомлень: 357
З нами з: 03.10.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:13


Выход по р2р платный.
И через свой и через чужой п2п?
Да.

Ви перевіряли? У вас є карточка?В тарифах немає такої інформації ())
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 285
З нами з: 16.10.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:27

  tarasum написав:

Выход по р2р платный.
И через свой и через чужой п2п?
Да.

Ви перевіряли? У вас є карточка?В тарифах немає такої інформації ())

Карта есть, в тарифах информация есть. Проверял вход-выход с моно.
Олег1964
 
Повідомлень: 357
З нами з: 03.10.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:56

  Олег1964 написав:
  tarasum написав:

Выход по р2р платный.
И через свой и через чужой п2п?
Да.

Ви перевіряли? У вас є карточка?В тарифах немає такої інформації ())

Карта есть, в тарифах информация есть. Проверял вход-выход с моно.

Скільки взяли комісії вхідна та вихідна комісія?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 285
З нами з: 16.10.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: amizanin77, Computer, Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher, kostya77, Maksi2, she_ne_investor і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7713, 7714, 7715
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
77142 9127501
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 21:02
curiousobro
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3512, 3513, 3514
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35133 4345377
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 20:55
Дядя Дима
А-Банк 1 ... 1349, 1350, 1351
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13508 1894926
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 16:03
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.