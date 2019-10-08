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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 05:32
greenozon написав: Вкладчик1234 написав:
Резервная карта "про запас".
прозапас укргаза?
Это у вас так,у нас " про запас " это укрсиб,отп и восток
никому не верю
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:54
Bosstone написав:
Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.
Выход по р2р платный.
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Олег1964
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Додано: Пон 07 жов, 2019 13:57
Олег1964 написав: Bosstone написав:
Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.
Выход по р2р платный.
И через свой и через чужой п2п?
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la9
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:51
la9 написав: Олег1964 написав: Bosstone написав:
Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.
Выход по р2р платный.
И через свой и через чужой п2п?
Да.
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Олег1964
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Додано: Пон 07 жов, 2019 16:13
Выход по р2р платный.
И через свой и через чужой п2п?
Да.
Ви перевіряли? У вас є карточка?В тарифах немає такої інформації ())
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tarasum
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Додано: Пон 07 жов, 2019 16:27
tarasum написав:
Выход по р2р платный.
И через свой и через чужой п2п?
Да.
Ви перевіряли? У вас є карточка?В тарифах немає такої інформації ())
Карта есть, в тарифах информация есть. Проверял вход-выход с моно.
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Олег1964
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Додано: Пон 07 жов, 2019 19:56
Олег1964 написав: tarasum написав:
Выход по р2р платный.
И через свой и через чужой п2п?
Да.
Ви перевіряли? У вас є карточка?В тарифах немає такої інформації ())
Карта есть, в тарифах информация есть. Проверял вход-выход с моно.
Скільки взяли комісії вхідна та вихідна комісія?
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tarasum
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:25
tarasum написав:
Скільки взяли комісії вхідна та вихідна комісія?
Вхід безкоштовний, вихід, в тому числі на інші картки спортбанк, - 0.75% + 2 грн.
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Олег1964
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Додано: Сер 09 жов, 2019 17:03
Мы стартовали!
Наконец-то я могу рассказать над чем команда Dyvotech и партнеры из N1 работали последние полтора года.
Мы запустили sportbank - банк увлеченных спортом людей, которые ценят свое время, знают точно, что им нужно и куда направить свой ресурс. Это современный мобильный банк без отделений и лишних бумаг, который помогает украинцам вести активный образ жизни.
Проект пока работает в режиме бета, поэтому надеемся на ваш фидбэк и поддержку.
С чем стартуем:
• банковская карта MasterCard, эмитентом которой выступили наши партнеры из Окси Банка;
• платежи и переводы;
• реальный кешбек 10% на покупки в категории спорт (магазины спортивной одежды и товаров, спортивные клубы, секции и тд).
• возможность управления настройками карты и счета, лента транзакций и сервисных сообщений;
• связь со службой поддержки через популярные мессенджеры - вайбер, телеграм, ФБ мессенджер.
В ближайших планах:
• кредитная карта с 100 дневным грейс периодом;
• коммунальные и прочие платежи, сберегательные счета, депозиты, а также покупка товаров в рассрочку.
В этом году также реализуем возможность оплаты смартфоном - Apple и Google Pay.
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Vorlon
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Додано: Сер 09 жов, 2019 18:49
3-х месячный грейс был тока у одного банка)
Досе икается
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guntherhouse777
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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