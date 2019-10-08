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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 05:32

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Резервная карта "про запас".


прозапас укргаза? :)

Это у вас так,у нас " про запас " это укрсиб,отп и восток
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:54

  Bosstone написав:Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.


Выход по р2р платный.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:57

  Олег1964 написав:
  Bosstone написав:Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.


Выход по р2р платный.

И через свой и через чужой п2п?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:51

  la9 написав:
  Олег1964 написав:
  Bosstone написав:Мне достаточно и текущего функционала с бесплатным входом-выходом.


Выход по р2р платный.

И через свой и через чужой п2п?

Да.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:13


Выход по р2р платный.
И через свой и через чужой п2п?
Да.

Ви перевіряли? У вас є карточка?В тарифах немає такої інформації ())
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:27

  tarasum написав:

Выход по р2р платный.
И через свой и через чужой п2п?
Да.

Ви перевіряли? У вас є карточка?В тарифах немає такої інформації ())

Карта есть, в тарифах информация есть. Проверял вход-выход с моно.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:56

  Олег1964 написав:
  tarasum написав:

Выход по р2р платный.
И через свой и через чужой п2п?
Да.

Ви перевіряли? У вас є карточка?В тарифах немає такої інформації ())

Карта есть, в тарифах информация есть. Проверял вход-выход с моно.

Скільки взяли комісії вхідна та вихідна комісія?
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:25

  tarasum написав:Скільки взяли комісії вхідна та вихідна комісія?


Вхід безкоштовний, вихід, в тому числі на інші картки спортбанк, - 0.75% + 2 грн.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:03

sportbank

Мы стартовали!

Наконец-то я могу рассказать над чем команда Dyvotech и партнеры из N1 работали последние полтора года.

Мы запустили sportbank - банк увлеченных спортом людей, которые ценят свое время, знают точно, что им нужно и куда направить свой ресурс. Это современный мобильный банк без отделений и лишних бумаг, который помогает украинцам вести активный образ жизни.

Проект пока работает в режиме бета, поэтому надеемся на ваш фидбэк и поддержку.

С чем стартуем:
• банковская карта MasterCard, эмитентом которой выступили наши партнеры из Окси Банка;
• платежи и переводы;
• реальный кешбек 10% на покупки в категории спорт (магазины спортивной одежды и товаров, спортивные клубы, секции и тд).
• возможность управления настройками карты и счета, лента транзакций и сервисных сообщений;
• связь со службой поддержки через популярные мессенджеры - вайбер, телеграм, ФБ мессенджер.

В ближайших планах:
• кредитная карта с 100 дневным грейс периодом;
• коммунальные и прочие платежи, сберегательные счета, депозиты, а также покупка товаров в рассрочку.
В этом году также реализуем возможность оплаты смартфоном - Apple и Google Pay.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:49

3-х месячный грейс был тока у одного банка)
Досе икается
guntherhouse777
 
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