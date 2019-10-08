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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:41
guntherhouse777 написав:
3-х месячный грейс был тока у одного банка)
Досе икается
В авалі 100днів,але по факту треба заплати 150грн в місяць)))
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