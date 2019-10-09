RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:41

  guntherhouse777 написав:3-х месячный грейс был тока у одного банка)
Досе икается

В авалі 100днів,але по факту треба заплати 150грн в місяць)))
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 307
З нами з: 16.10.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:41

про фішки-плюшки банку для спортивних людей


https://psm7.com/mobilnye-banki/v-ukrai ... -bank.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6151
З нами з: 01.06.14
Подякував: 196 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, IDAN, ramaz, Skiw і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1351, 1352, 1353
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13524 1897265
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 19:43
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 7727, 7728, 7729
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
77282 9139317
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 18:29
mephala
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3516, 3517, 3518
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35172 4349270
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 17:11
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13525)
10.10.2019 20:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.