|
|
|
ОКСІ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:41
guntherhouse777 написав:
3-х месячный грейс был тока у одного банка)
Досе икается
В авалі 100днів,але по факту треба заплати 150грн в місяць)))
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 307
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 жов, 2019 19:41
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 6151
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13524
|1897265
|
|
|77282
|9139317
|
|
|35172
|4349270
|
|