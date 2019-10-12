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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:41

  guntherhouse777 написав:3-х месячный грейс был тока у одного банка)
Досе икается

В авалі 100днів,але по факту треба заплати 150грн в місяць)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:41

про фішки-плюшки банку для спортивних людей


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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:02

Получил сегодня красную карту. Класс карты - MC World debit, на 5 лет.

Дизайн приложения прикольный.

Не понравилось, что девочка из "Файной готивки" видит указанный мною ежемесячный доход. И наличие на счетах в других банках собственных денег в размере больше 100 тысяч (есть такая галочка при заполнении анкеты). Совместно с паспортными данными и адресом - хорошее поле для злоупотреблений (слива информации криминальным элементам) - не верю я таким конторам...

Кстати, автоматически в заявление-анкету подвязался КВЭД основного вида деятельности ФОПа :(

В квитанциях по операциям есть MCC-коды. Во дают! Не ожидал - третий банк с MCC :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 22:56

:?
  Vorlon написав:Получил сегодня красную карту. Класс карты - MC World debit, на 5 лет.

Дизайн приложения прикольный.

Не понравилось, что девочка из "Файной готивки" видит указанный мною ежемесячный доход. И наличие на счетах в других банках собственных денег в размере больше 100 тысяч (есть такая галочка при заполнении анкеты). Совместно с паспортными данными и адресом - хорошее поле для злоупотреблений (слива информации криминальным элементам) - не верю я таким конторам...

Кстати, автоматически в заявление-анкету подвязался КВЭД основного вида деятельности ФОПа :(

В квитанциях по операциям есть MCC-коды. Во дают! Не ожидал - третий банк с MCC :)

Який банк дає ще мсс код,крім альфи?
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 23:02

tarasum Моно, отп,
STIGA
 
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chipmunk

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