В авалі 100днів,але по факту треба заплати 150грн в місяць)))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:41
Додано: Чет 10 жов, 2019 19:41
про фішки-плюшки банку для спортивних людей
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 12 жов, 2019 20:02
Получил сегодня красную карту. Класс карты - MC World debit, на 5 лет.
Дизайн приложения прикольный.
Не понравилось, что девочка из "Файной готивки" видит указанный мною ежемесячный доход. И наличие на счетах в других банках собственных денег в размере больше 100 тысяч (есть такая галочка при заполнении анкеты). Совместно с паспортными данными и адресом - хорошее поле для злоупотреблений (слива информации криминальным элементам) - не верю я таким конторам...
Кстати, автоматически в заявление-анкету подвязался КВЭД основного вида деятельности ФОПа
В квитанциях по операциям есть MCC-коды. Во дают! Не ожидал - третий банк с MCC
Додано: Суб 12 жов, 2019 22:56
Який банк дає ще мсс код,крім альфи?
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