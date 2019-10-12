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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:41
guntherhouse777 написав:
3-х месячный грейс был тока у одного банка)
Досе икается
В авалі 100днів,але по факту треба заплати 150грн в місяць)))
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tarasum
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Додано: Чет 10 жов, 2019 19:41
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greenozon
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Додано: Суб 12 жов, 2019 20:02
Получил сегодня красную карту. Класс карты - MC World debit, на 5 лет.
Дизайн приложения прикольный.
Не понравилось, что девочка из "Файной готивки" видит указанный мною ежемесячный доход. И наличие на счетах в других банках собственных денег в размере больше 100 тысяч (есть такая галочка при заполнении анкеты). Совместно с паспортными данными и адресом - хорошее поле для злоупотреблений (слива информации криминальным элементам) - не верю я таким конторам...
Кстати, автоматически в заявление-анкету подвязался КВЭД основного вида деятельности ФОПа
В квитанциях по операциям есть MCC-коды. Во дают! Не ожидал - третий банк с MCC
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Vorlon
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Додано: Суб 12 жов, 2019 22:56
Vorlon написав:
Получил сегодня красную карту. Класс карты - MC World debit, на 5 лет.
Дизайн приложения прикольный.
Не понравилось, что девочка из "Файной готивки" видит указанный мною ежемесячный доход. И наличие на счетах в других банках собственных денег в размере больше 100 тысяч (есть такая галочка при заполнении анкеты). Совместно с паспортными данными и адресом - хорошее поле для злоупотреблений (слива информации криминальным элементам) - не верю я таким конторам...
Кстати, автоматически в заявление-анкету подвязался КВЭД основного вида деятельности ФОПа
В квитанциях по операциям есть MCC-коды. Во дают! Не ожидал - третий банк с MCC
Який банк дає ще мсс код,крім альфи?
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tarasum
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Додано: Суб 12 жов, 2019 23:02
tarasum Моно, отп,
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STIGA
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Додано: Нед 13 жов, 2019 10:46
tarasum
Восток
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forumman38
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Додано: Нед 13 жов, 2019 11:15
STIGA написав:tarasum
Моно, отп,
Не знал про ОТП (не клиент). Значит четвёртый тогда.
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Vorlon
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Додано: Нед 13 жов, 2019 11:28
Vorlon написав: STIGA написав:tarasum
Моно, отп,
Не знал про ОТП (не клиент). Значит четвёртый тогда.
В ИБ ОТП и Универсала видно МСС
У Мони видно в квиташке, которую нужно прислать на мыло
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 13 жов, 2019 13:04
forumman38 написав:tarasum
Восток
Картка востока звичайна підходить чи можна і сільпошну? Смс код в інет банкінгу?
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tarasum
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Додано: Нед 13 жов, 2019 15:43
clientage написав: Vorlon написав: STIGA написав:tarasum
Моно, отп,
Не знал про ОТП (не клиент). Значит четвёртый тогда.
В ИБ ОТП и Универсала видно МСС
У Мони видно в квиташке, которую нужно прислать на мыло
А в сберашке?
Тоже, кажется, они мсс писали
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guntherhouse777
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