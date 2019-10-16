Угу...в банці супостата теж.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 жов, 2019 15:46
Re: ОКСІ БАНК
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 14 жов, 2019 14:15
А как в СпортБанке делается:
Это похоже на СЭП, ну и де он в апликухе?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 14 жов, 2019 15:28
clientage пока придумали только тарифы СЭП, а в приложении допиляют потом. На сейчас в бета-версии такой же функционал , как и в готовом продакшене.
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