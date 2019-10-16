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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 жов, 2019 15:46
guntherhouse777 написав:
А в сберашке?
Угу...в банці супостата теж.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 14:15
А как в СпортБанке делается:
перерахування на рахунки, що відкриті в інших банках України до 10 000 грн в місяць - не тарифікується, від 10 000 грн в міс — 0,75%
Это похоже на СЭП, ну и де он в апликухе?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 14 жов, 2019 15:28
clientage пока придумали только тарифы СЭП, а в приложении допиляют потом. На сейчас в бета-версии такой же функционал , как и в готовом продакшене.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:04
VetalUA написав:
В квитанции светят МСС, молодцы!!
Угу, прям как у Мони
Ток непонято, чо низзя тот МСС светить прям в пуше/смске или в списке оп-й в апликухе
Эээх, де ж моя старая добрая апликуха от Траста
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:08
clientage написав: VetalUA написав:
В квитанции светят МСС, молодцы!!
Угу, прям как у Мони
Ток непонято, чо низзя тот МСС светить прям в пуше/смске или в списке оп-й в апликухе
Эээх, де ж моя старая добрая апликуха от Траста
ага, переделка приложения от мони... интересно, что дальше придумают.. банк не большой и сильно не развернется..разве что спонсор какой найдется
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:10
clientage написав: VetalUA написав:
В квитанции светят МСС, молодцы!!
Угу, прям как у Мони
Ток непонято, чо низзя тот МСС светить прям в пуше/смске или в списке оп-й в апликухе
Эээх, де ж моя старая добрая апликуха от Траста
Дельта був кращий)))
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:13
clientage написав: VetalUA написав:
В квитанции светят МСС, молодцы!!
Угу, прям как у Мони
Ток непонято, чо низзя тот МСС светить прям в пуше/смске или в списке оп-й в апликухе
Эээх, де ж моя старая добрая апликуха от Траста
И в отказных операциях тоже хотим)
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