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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 15:46

Re: ОКСІ БАНК

  guntherhouse777 написав:А в сберашке?

Угу...в банці супостата теж.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 14:15

А как в СпортБанке делается:
перерахування на рахунки, що відкриті в інших банках України до 10 000 грн в місяць - не тарифікується, від 10 000 грн в міс — 0,75%

Это похоже на СЭП, ну и де он в апликухе? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:28

clientage пока придумали только тарифы СЭП, а в приложении допиляют потом. На сейчас в бета-версии такой же функционал , как и в готовом продакшене.
STIGA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 20:48

В квитанции светят МСС, молодцы!!
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VetalUA
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:04

Re: ОКСІ БАНК

  VetalUA написав:В квитанции светят МСС, молодцы!!

Угу, прям как у Мони :lol: :lol:
Ток непонято, чо низзя тот МСС светить прям в пуше/смске или в списке оп-й в апликухе
Эээх, де ж моя старая добрая апликуха от Траста :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:08

  clientage написав:
  VetalUA написав:В квитанции светят МСС, молодцы!!

Угу, прям как у Мони :lol: :lol:
Ток непонято, чо низзя тот МСС светить прям в пуше/смске или в списке оп-й в апликухе
Эээх, де ж моя старая добрая апликуха от Траста :)

ага, переделка приложения от мони... интересно, что дальше придумают.. банк не большой и сильно не развернется..разве что спонсор какой найдется
VetalUA
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:10

  clientage написав:
  VetalUA написав:В квитанции светят МСС, молодцы!!

Угу, прям как у Мони :lol: :lol:
Ток непонято, чо низзя тот МСС светить прям в пуше/смске или в списке оп-й в апликухе
Эээх, де ж моя старая добрая апликуха от Траста :)

Дельта був кращий)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:13

  clientage написав:
  VetalUA написав:В квитанции светят МСС, молодцы!!

Угу, прям как у Мони :lol: :lol:
Ток непонято, чо низзя тот МСС светить прям в пуше/смске или в списке оп-й в апликухе
Эээх, де ж моя старая добрая апликуха от Траста :)

И в отказных операциях тоже хотим)
guntherhouse777
 
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