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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 19:58
VetalUA написав: rollo написав:
Карта работает, кешбэк набрал, жду конца месяца и вывода спортбанком средств на основной счет.
Плохо, что нельзя выводить самому, как в моне.
а где набрали?
Стеля по кишмишу є?
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