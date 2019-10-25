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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 19:58
VetalUA написав: rollo написав:
Карта работает, кешбэк набрал, жду конца месяца и вывода спортбанком средств на основной счет.
Плохо, что нельзя выводить самому, как в моне.
а где набрали?
Стеля по кишмишу є?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 21:03
VetalUA написав: rollo написав:
Карта работает, кешбэк набрал, жду конца месяца и вывода спортбанком средств на основной счет.
Плохо, что нельзя выводить самому, как в моне.
а где набрали?
В спортмагазине Sport City. У них день рождения и раздавали плюшки. Прикупил штанишки и кроссовки зимние по случаю.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 21:10
Квесторе_поверніться написав: VetalUA написав: rollo написав:
Карта работает, кешбэк набрал, жду конца месяца и вывода спортбанком средств на основной счет.
Плохо, что нельзя выводить самому, как в моне.
а где набрали?
Стеля по кишмишу є?
Стеля є. 555 гривень.
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rollo
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Додано: Сер 23 жов, 2019 01:50
rollo написав: VetalUA написав:
а где набрали?
В спортмагазине Sport City. У них день рождения и раздавали плюшки. Прикупил штанишки и кроссовки зимние по случаю.
спасибо)
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VetalUA
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:50
По операциям в других валютах снимают по курсу на момент списания. В отличие от Моно, например. Курс блокировки указывается сразу в пуше и карточке операции.
Курсы должны быть якобы от МПС...
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