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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:58

  VetalUA написав:
  rollo написав:Карта работает, кешбэк набрал, жду конца месяца и вывода спортбанком средств на основной счет.
Плохо, что нельзя выводить самому, как в моне.


а где набрали?

Стеля по кишмишу є?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:03

  VetalUA написав:
  rollo написав:Карта работает, кешбэк набрал, жду конца месяца и вывода спортбанком средств на основной счет.
Плохо, что нельзя выводить самому, как в моне.


а где набрали?

В спортмагазине Sport City. У них день рождения и раздавали плюшки. Прикупил штанишки и кроссовки зимние по случаю.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:10

  Квесторе_поверніться написав:
  VetalUA написав:
  rollo написав:Карта работает, кешбэк набрал, жду конца месяца и вывода спортбанком средств на основной счет.
Плохо, что нельзя выводить самому, как в моне.


а где набрали?

Стеля по кишмишу є?

Стеля є. 555 гривень.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 01:50

  rollo написав:
  VetalUA написав:а где набрали?

В спортмагазине Sport City. У них день рождения и раздавали плюшки. Прикупил штанишки и кроссовки зимние по случаю.

спасибо)
VetalUA
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:50

По операциям в других валютах снимают по курсу на момент списания. В отличие от Моно, например. Курс блокировки указывается сразу в пуше и карточке операции.

Курсы должны быть якобы от МПС...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 12:05

Re: ОКСІ БАНК

Как по мне, карта Sportbank совершенно бесполезна. При 2% годовых на остаток не вижу смысла держать на ней деньги. Закинуть раз в месяц для оплаты тренажерки, оплатить, и забыть про нее еще на месяц.
Или я не вижу какие-то мегакрутые фичи по этой карте?
JoshuaMK
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 12:46

JoshuaMK
Кредитный лимит со льготным периодом на 100 дней, который обещают в самое ближайшее время. Кэшбек не должен зависеть от того, собственные деньги или кредитные.

В спортмагазинах не делаете покупки одежды или инвентаря? В боулинг не ходите?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:24

На PSM была статья большая о Спортбанке.

Заинтересовало следующее:

Авторы проекта обещают в скором времени добавить в приложение следующие функции:
....
6. Бонусы

Кто знает, о каких бонусах идет речь? То, что это не кэшбэк, понятно, т.к. кэшбэк уже реализован и он отдельно упоминается.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:27

Искатель
Кроме идеологов проекта, уверен - никто.
Vorlon
 
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