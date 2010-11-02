ОКСІ БАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 19:58
VetalUA написав: rollo написав:
Карта работает, кешбэк набрал, жду конца месяца и вывода спортбанком средств на основной счет.
Плохо, что нельзя выводить самому, как в моне.
а где набрали?
Стеля по кишмишу є?
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 29939
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1512 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:03
VetalUA написав: rollo написав:
Карта работает, кешбэк набрал, жду конца месяца и вывода спортбанком средств на основной счет.
Плохо, что нельзя выводить самому, как в моне.
а где набрали?
В спортмагазине Sport City. У них день рождения и раздавали плюшки. Прикупил штанишки и кроссовки зимние по случаю.
rollo
Повідомлень: 64
З нами з: 20.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:10
Квесторе_поверніться написав: VetalUA написав: rollo написав:
Карта работает, кешбэк набрал, жду конца месяца и вывода спортбанком средств на основной счет.
Плохо, что нельзя выводить самому, как в моне.
а где набрали?
Стеля по кишмишу є?
Стеля є. 555 гривень.
rollo
Повідомлень: 64
З нами з: 20.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
Додано: Сер 23 жов, 2019 01:50
rollo написав: VetalUA написав:
а где набрали?
В спортмагазине Sport City. У них день рождения и раздавали плюшки. Прикупил штанишки и кроссовки зимние по случаю.
спасибо)
VetalUA
Повідомлень: 962
З нами з: 30.09.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 85 раз.
Профіль
Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:50
По операциям в других валютах снимают по курсу на момент списания. В отличие от Моно, например. Курс блокировки указывается сразу в пуше и карточке операции.
Курсы должны быть якобы от МПС...
Vorlon
Повідомлень: 7392
З нами з: 14.06.13
Подякував: 366 раз.
Подякували: 737 раз.
Профіль
Додано: Пон 28 жов, 2019 12:05
Как по мне, карта Sportbank совершенно бесполезна. При 2% годовых на остаток не вижу смысла держать на ней деньги. Закинуть раз в месяц для оплаты тренажерки, оплатить, и забыть про нее еще на месяц.
Или я не вижу какие-то мегакрутые фичи по этой карте?
JoshuaMK
Повідомлень: 18
З нами з: 11.01.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Пон 28 жов, 2019 12:46
JoshuaMK Кредитный лимит со льготным периодом на 100 дней, который обещают в самое ближайшее время. Кэшбек не должен зависеть от того, собственные деньги или кредитные. В спортмагазинах не делаете покупки одежды или инвентаря? В боулинг не ходите?
Vorlon
Повідомлень: 7392
З нами з: 14.06.13
Подякував: 366 раз.
Подякували: 737 раз.
Профіль
Додано: Вів 29 жов, 2019 11:24
На PSM была
статья большая
о Спортбанке.
Заинтересовало следующее:
Авторы проекта обещают в скором времени добавить в приложение следующие функции:
.... 6. Бонусы
Кто знает, о каких бонусах идет речь? То, что это не кэшбэк, понятно, т.к. кэшбэк уже реализован и он отдельно упоминается.
Искатель
Повідомлень: 3153
З нами з: 22.02.16
Подякував: 451 раз.
Подякували: 1044 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 29 жов, 2019 11:27
Искатель Кроме идеологов проекта, уверен - никто.
Vorlon
Повідомлень: 7392
З нами з: 14.06.13
Подякував: 366 раз.
Подякували: 737 раз.
Профіль
Додано: Вів 29 жов, 2019 22:57
продукт сыроват и думается мне не взлетит
VetalUA
Повідомлень: 962
З нами з: 30.09.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 85 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
5495
728339
362
42926
Вів 29 жов, 2019 23:11 sens
78096
9213731
Вів 29 жов, 2019 22:06 ruvex