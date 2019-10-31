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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 жов, 2019 23:00
VetalUA написав:
продукт сыроват и думается мне не взлетит
в Киеве видел билборд - какашка на фоне природы. Весьма концептуально
никому не верю
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Додано: Вів 29 жов, 2019 23:35
VetalUA написав:
продукт сыроват и думается мне не взлетит
На 01.04.19 в оксі банку було всього ... 1,5к карток))) так що точно не взлетить,але щось цікаве запропонують. Просто гроші так не вкладували)))
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tarasum
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Додано: Сер 30 жов, 2019 13:20
VetalUA написав:
продукт сыроват и думается мне не взлетит
Взлетит - не взлетит. Пока есть - нужно пользоваться.
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rollo
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Додано: Сер 30 жов, 2019 22:14
rollo написав: VetalUA написав:
продукт сыроват и думается мне не взлетит
Взлетит - не взлетит. Пока есть - нужно пользоваться.
пользуемся и ждем интересности)
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VetalUA
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Додано: Сер 30 жов, 2019 23:39
VetalUA написав: rollo написав: VetalUA написав:
продукт сыроват и думается мне не взлетит
Взлетит - не взлетит. Пока есть - нужно пользоваться.
пользуемся и ждем интересности)
Немного осталось подождать для вывода первого кешбэка или интересностей)
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rollo
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Додано: Чет 31 жов, 2019 22:51
Выплатили кешбэк по двум картам.
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rollo
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:25
red-forum.com
sportbank написав:
Всім привіт. Запрошуємо приєднатись до групи sportbank beta testing у фейсбук за посиланням https://www.facebook.com/groups/935930003454948
.
У групі можна дізнатись першими про релізи та оновлення, залишити свій фідбек, поділитися враженнями від використання мобільного додатку, задати питання.
Вдячні всім, хто приєднався до спільноти sportbank.
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MASolomko
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:58
MASolomko
Нафига тот Красный форум вообще нужен?
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Vorlon
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:05
... делайте хоть что-нибудь!
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