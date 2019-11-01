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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:54
greenozon написав:
хто в курсі від чого така дивна назва форуму
red ред (червоний)
Може там запитати?
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