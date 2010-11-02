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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:54
greenozon написав:
хто в курсі від чого така дивна назва форуму
red ред (червоний)
Може там запитати?
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rollo
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Додано: Суб 02 лис, 2019 08:36
rollo написав: greenozon написав:
хто в курсі від чого така дивна назва форуму
red ред (червоний)
Може там запитати?
может модератора за редфорум блокировать НАВСЕГДА пользователя,на коммунистической флудилке за хайп это делают за глаза.
никому не верю
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sens
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