RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:54

  greenozon написав:хто в курсі від чого така дивна назва форуму
red ред (червоний)
:?:

Може там запитати?
rollo
 
Повідомлень: 90
З нами з: 20.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 08:36

  rollo написав:
  greenozon написав:хто в курсі від чого така дивна назва форуму
red ред (червоний)
:?:

Може там запитати?
может модератора за редфорум блокировать НАВСЕГДА пользователя,на коммунистической флудилке за хайп это делают за глаза.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11633
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: la9, ramaz, sens і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3536, 3537, 3538
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35370 4374722
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лис, 2019 08:34
042013
Банк Глобус 1 ... 549, 550, 551
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5502 731181
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лис, 2019 00:57
ishvara
Банк Альянс 1 ... 65, 66, 67
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
663 89371
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лис, 2019 00:32
ishvara

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (122)
02.11.2019 08:36
EximBonus Bot (749)
02.11.2019 08:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.