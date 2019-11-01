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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.6 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
38%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:54

  greenozon написав:хто в курсі від чого така дивна назва форуму
red ред (червоний)
:?:

Може там запитати?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 08:36

  rollo написав:
  greenozon написав:хто в курсі від чого така дивна назва форуму
red ред (червоний)
:?:

Може там запитати?
может модератора за редфорум блокировать НАВСЕГДА пользователя,на коммунистической флудилке за хайп это делают за глаза.Думаю и тут будет нормальной практикой.
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sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:41

Ага, и за обсуждение Альфа-банка надо банить, ибо он - красный )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:02

  mustbe написав:Ага, и за обсуждение Альфа-банка надо банить, ибо он - красный )

І ходить під ФСБ супостата пу. Ні?
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:30

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:47

  mustbe написав:Ага, и за обсуждение Альфа-банка надо банить, ибо он - красный )

Почему так ? Речь про другой форум с его правилами и его тараканами, никакого отношения к форуму финанс.юа не имеют,тем более там обсуждение в топе-умирающий сдма,и все про способы не платить за услуги мобильной связи....
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 13:25

  sens написав:
  mustbe написав:Ага, и за обсуждение Альфа-банка надо банить, ибо он - красный )

Почему так ? Речь про другой форум с его правилами и его тараканами, никакого отношения к форуму финанс.юа не имеют,тем более там обсуждение в топе-умирающий сдма,и все про способы не платить за услуги мобильной связи....

Та ну его тот красный форум. Пишите лучше про Спортбанк.
rollo
 
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